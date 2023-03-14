Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал циркулирующие в прессе слухи о разногласиях между ним и президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр коснулся этой темы на состоявшейся 14 марта пресс-конференции, отвечая на вопрос о публикациях в прессе о том, что между премьер-министром Армении и президентом Арцаха существуют разногласия, в том числе и по поводу российских миротворцев в Арцахе, напомнив, что пресс-секретарь президента Арцаха подтвердил слухи о разногласиях между лидерами Арцаха и Армении.

Пашинян в первую очередь подчеркнул, что он находится в ежедневном контакте с президентом Арцаха. «Практически не бывает дня, чтобы мы не говорили по телефону. Кроме того, я сам проявляю инициативу, я звоню и интересуюсь, как там обстоят дела», — сказал премьер-министр.

Пашинян заверил, что разногласий по вопросу привлечения российских миротворцев нет. «По остальным вопросам бывают разные мнения, исходя из того, что он президент Нагорного Карабаха, а я премьер-министр Армении. Бояться здесь нечего, бывают и дискуссии, бывают и обсуждения. Я уважаю мнение президента Нагорного Карабаха, фракций Национального собрания, гражданского общества, политических сил и оставляю за собой право комментировать эти мнения. Бывают ли разногласия? Да бывают, влияют ли они на наши личные отношения, рабочие отношения? Если и влияют, то только положительно, потому что самое главное — атмосфера искренности и взаимного уважения», — сказал Пашинян.