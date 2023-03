Какой он, армянский рок сегодня? Чем живет, о чем поет, о чем мечтает и к чему стремится? Ответы на эти и другие вопросы, а также много интересной и полезной информации поклонники армянского рока могут найти на новосозданном специализированном сайте armrock.am.

Свое название он получил от масшатбного проекта, осуществленного в 2019 году — двухдневного рок-фестиваля на открытом воздухе «Armenia In Rock». Его финальной точкой должен был стать документальный фильм “Путешествие к фестивалю Armenia in Rock”, представляющий современное рок-поле Армении. Однако из-за пандемии, последующей 44-дневной войны и дальнейшей общей тяжелой обстановки в стране показ фильма был отложен — он не был представлен публике. И вот теперь, когда есть сайт «Armenia In Rock», на нем со следующей недели стартует показ этого фильма, состоящего из 4 частей. Об этом «РА» рассказал директор-учредитель компании «Arm Rock», бас-гитарист и основатель группы «Dogma», председатель “Рок-ассоциации” Вардан Григорян. По его словам, сайт, посвященный армянскому року, был создан благодаря совместным усилиям энтузиастов-мечтателей компании «Arm Rock», «Рок-ассоциации», клуба «Рокестр» школы «Айб» и группы «Dogma». Ну, а цель у энтузиастов-мечтателей самая благородная — сохранить «биение рока в сердце Армении», собрать на одном сайте всю «движуху» армянского рока и представить знакомым и незнакомым слушателям все многообразие сферы — такой же пестрой и мощной, как и ландшафт Армении, но идущей в ногу со временем и звучащей с ним в унисон.

— У меня давно вызревала идея рассказать всему миру о наших армянских рок-группах, рассказать об этом в виде документального фильма — долговечного, правдивого и профессионального. Вот почему я решил объединить и возродить фрагментированную и стихийную рок-сферу Армении. Необходимо было собрать рок-музыкантов вокруг идеи, которой и стал фестиваль«Armenia in Rock». Я хотел, чтобы этот фестиваль был не «за» или «против» чего-либо, а чтобы это был рок ради рока, музыка ради музыки, фестиваль, создающий настоящий праздник для музыкантов и слушателей. Я всегда с завистью смотрел на все фестивали, которые проходят за границей, и думал: почему бы нам не провести такое мероприятие, которого слушатели будут ждать весь год, к которому наши группы будут готовиться с энтузиазмом и на которое приедут известные группы, приглашенные из разных стран, а старые, угасающие из-за отсутствия площадки для самовыражения группы «пробудятся». Мы многое сделали в свое время ради продвижения рока в Армении, и не собираемся останавливаться. В течение многих лет, начиная с 2003 года, мы с друзьями время от времени пытались поддерживать сферу своими усилиями и личными средствами, организуя множество концертов и фестивалей и поддерживая вновь созданные группы. Кстати, большая часть этих концертов проходила в Кукольном театре, который всегда был готов помочь и стал самым родным и любимым местом армянского рока. Здесь впервые выступили многие армянские рок-группы, многие из которых сегодня стали известными.

Для того, чтобы двигаться вперед, нужно вначале расчистить себе дорогу. Можно сказать, хочу построить «свою улицу», оживить сферу. Это моя «сказка», которую пытаюсь сделать реальностью. Музыкальная жизнь — это креатив, а не выступления на заказ. Очень хочу, чтобы эта креативная музыкальная жизнь была и бурлила в Армении. И речь идет не только о роке. Хочется, чтобы вновь сформировалась соответствующая среда и собралась хорошая тусовка любителей музыки, которая в свое время была в Кукольном.

-Хотелось бы подробнее узнать о сайте «Armenia in Rock» — контенте и планах по его развитию.

— «Армения в роке» или «Рок в Армении» — так можно перевести название сайта, где уже есть и будет генерироваться серьезный, профессиональный контент. Пока здесь собрана информация о рок-группах и музыкантах, которые принимали участие в фестивале «Armenia in Rock». Это группы «Adana”, “Artsruni”, “Ayas”, “Clocker”, “Dogma”, “Eleven Green”, “Empyrey”, “Fairwind”, “High”, “Lav eli”, “Lelocity”, “Nemra”, “New Grey”, “Oaksenham”, “Rozen Tal”, “The Bambir”, «Unaesthetic», “Vordan Karmir”, “Vostan Hayots”. Они все присутствуют в фильме “Путешествие к фестивалю Armenia in Rock”. Это группы, с которыми мы встречались, беседовали. Объективная картина, представляющая рок-группы страны. То есть на сайте опубликована информация из первых рук: биографии групп, выпущенные альбомы, аннотации о них, тексты, аккорды и ноты некоторых песен (собранные воспитанниками клуба «Рокестр» школы «Айб»), видео с выступлениями коллективов. Однако сбор контента, посвященного группам, еще не завершен — находится в процессе.

На платформе можно будет узнать новости о грядущих мероприятиях и концертах, почитать отзывы прессы и интервью с музыкантами. Также планируем собирать на сайте мнения музыкальных критиков, профессионалов. Если кто-то возьмет с нашего сайта информацию о той или иной группе, он может быть уверен в том, что это 100% и качественная информация. Сами коллективы в курсе того, что о них написано, ну а мы несем ответственность за публикуемый контент. На сайте будут ноты, табулатуры, ревю и т.д. Уже закачаны видео от профессионалов, мастер-классы по игре на гитаре. В частности, для подрастающего поколения — молодняка, который хочет узнать что-то новое. Не нужно будет искать в ютубе информацию на английском или русском языках: она будет доступна на армянском. Например, что такое гитара, какие виды гитар существуют, как на них играть, какие фирмы их производят и т.д. Обо всем этом молодежи рассказывают (и показывают) профессиональные музыканты, члены той или иной группы. Одним словом, много чего на нем есть и еще появится: сайт будет расти. Мы только начали работу и открыты к сотрудничеству со всеми рок-музыкантами, приглашаем присоединиться к нам. К сожалению, многие из них проявляют пассивность, с трудом раскачиваются. В нашем менталитете компонент энтузиазма очень снижен, и это очень печально…

— А какие планы на будущее?

— Хочется что-то после себя оставить — что-то итоговое, серьезное. Собираемся давать регулярные концерты, а также реализовывать различные интересные, креативные проекты. Пока об этом не буду рассказывать: должны собраться с коллегами и единомышленниками, устроить «мозговой штурм» и запустить постоянный процесс — чтобы в неделю раз или два что-то организовывать: какое-то интересное мероприятие, на которое с удовольствием ходили бы люди.

1 6 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6.

В Армении, к сожалению, есть свои объективные проблемы: инфраструктуры в музыкальной сфере не работают, группы не имеют серьезных площадок для самовыражения и финансов. Страна маленькая, техническое оснащение слабое, все сосредоточено только в Ереване, выезд из страны для большинства групп недоступен. По тем же причинам возможности много и часто выступать в Армении тоже нет. Нужны мощные стимулы и вдохновляющие мероприятия, без чего невозможно сохранение творческого потенциала. Вот мы и пытаемся переломить ситуацию, причем делается все исключительно за счет оптимизма, настойчивых усилий и личных финансовых ресурсов отдельных музыкантов, коллективов и друзей. Я, ты и все мы — «акционеры» нашей страны. И я не хочу отдавать свою «долю» кому-либо, покидать родину. Хочу жить и созидать на своей земле.