Президент Армении Ваагн Хачатурян 16 марта посетил Национальную картинную галерею и Музей истории Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, в сопровождении директора Музея истории Давида Погосяна президент обошел залы музея и ознакомился с недавно представленными экспозициями. Директор музея подробно представил президенту деятельность музея и программы, осуществляемые музеем.

Ваагн Хачатурян осмотрел и выставочные залы Национальной картинной галереи. Директор галереи Марина Акопян ознакомила его с памятниками армянской древней и средневековой культуры и с работами художников: ранее не выставлявшимися графическими рисунками Мартироса Сарьяна, Акопа Гюрджяна, Егише Тадевосяна, Вардгеса Суренянца, Гарзу, Камо Нигаряна и других.