22 марта государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян принял членов общественной организации «Союз резервистов Арцаха», возглавляемой Карменом Асланяном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Аппаратом государственного министра Арцаха, Гурген Нерсисян поблагодарил присутствующих и всех членов союза за многолетние заслуги перед Республикой Арцах и народом, высоко оценил накопленный ими опыт и профессионализм, организованность союза. Он выразил надежду, что члены союза будут вовлечены во все дальнейшие работы и их потенциал будет реализован в максимальной степени.

Государственный министр выслушал вопросы, волнующие офицеров запаса Арцаха, связанные с безопасностью, восстановлением справедливости в стране, вопросами жилищного обеспечения семей офицеров и политики правительства в социальной и культурной сфере. Он подчеркнул необходимость более широкого вовлечения организации в общественную жизнь, попросив сделать ее частью представителей региональных структур.

В завершение встречи присутствующие сообщили, что ведется работа по созданию военной кафедры в АрГУ, что крайне необходимо.