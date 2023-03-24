По инициативе армянской миссии при ОБСЕ в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ 23 марта был внесен вопрос «Продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана, направленная на обострение ситуации в Нагорном Карабахе и его окрестностях, и нарушения взятых на себя обязательств».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания глава миссии Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян подробно коснулся агрессивной политики Азербайджана в отношении Арцаха и Республики Армения, обострения ситуации в армяно-азербайджанской приграничной зоне, смертельного ранения военнослужащего Армении в результате выстрела противника 22 марта.

Постпред Армении подчеркнул, что с момента прекращения боевых действий 2020 г. Азербайджан продолжает грубые нарушения трехсторонних и четырехсторонних заявлений, принятых в различных форматах, и на практике нет ни одного положения этих заявлений, которое бы Азербайджан не нарушил: от удерживания армянских пленных до блокирования Лачинского коридора и препятствования открытию региональных коммуникаций.

Армен Папикян коснулся решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, которым Азербайджан обязывается принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях.

Постпред подчеркнул, что решения суда имеют юридическую силу, но вот уже более 100 дней продолжается блокирование Лачинского коридора Азербайджаном, что сопровождается действиями, направленными на создание гуманитарной катастрофы в Арцахе, и демонстрирует неприкрытую политику Азербайджана по проведению этнических чисток.

Армен Папикян подчеркнул, что Азербайджан постоянно препятствует возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы, в то же время переселяя подконтрольные ему территории Нагорного Карабаха с целью изменения демографической картины.

Постпред Армении подчеркнул, что милитаристская риторика президента Азербайджана направлена ​​на полный срыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе и на применение широкомасштабной силы как против суверенной территории Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха.

Высоко оценив четкие заявления ряда стран о необходимости немедленного открытия Лачинского коридора, посол подчеркнул необходимость запуска международных механизмов предотвращения геноцидов, а также направления в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов.