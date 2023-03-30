Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 марта посетит с рабочим визитом Республику Мальта.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 марта посетит с рабочим визитом Республику Мальта.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook.
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