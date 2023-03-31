Президент Республики Мальта Джордж Велла 30 марта принял в Валлетте министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подчеркнули важность первого двустороннего официального визита высокого уровня между Арменией и Мальтой с момента установления межгосударственных отношений и выразили уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Мальтой на многосторонних площадках. Собеседники коснулись расширяющегося партнерства Армения-ЕС. Арарат Мирзоян подчеркнул важность постоянной поддержки ЕС по укреплению демократии и реализации амбициозной повестки реформ в Армении.

Были также затронуты вопросы региональной безопасности. Министр иностранных дел Республики Армения представил президенту Мальты ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, последние развития в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Министр Мирзоян подчеркнул важность открытия заблокированного Азербайджаном Лачинского коридора без предварительных условий, демонстрации конструктивного подхода к ключевым вопросам, связанным с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха, и выполнения взятых на себя обязательств вместо милитаристской риторики и провокаций Азербайджана.