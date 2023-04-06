Скоро исполнится четыре месяца блокады азербайджанцами Нагорного Карабаха. Азербайджан раз за разом доказывает: Нагорный Карабах ни в каком статусе, ни при каких обстоятельствах не может быть в составе этой страны. Блокируя Нагорный Карабах, Азербайджан сам попал в им же расставленную ловушку, и теперь пытается делать хорошую мину при плохой игре.

На воре шапка горит

В рамках недавнего визита президента Азербайджана Алиева в Душанбе состоялась встреча с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По итогам встречи, как передают азербайджанские СМИ, в числе других документов, был также подписан «Протокол об установлении побратимских связей между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Исфара Республики Таджикистан».

Излишне говорить, что подписание Таджикистаном с бакинским агрессором подобного протокола — шаг более чем странный.

Напомним, что бывшая Советская республика Таджикистан, ныне независимая Республика Таджикистан, является членом Организации Договора о коллективной безопасности, т.е. союзником Армении, и не может не знать, что Азербайджан в 2020 году оккупировал армянский город Шуши, и вообще в том же году Азербайджан напал на Нагорный Карабах и Армению. Можно же сделать вывод, что Таджикистан, фактически находясь в одной с Арменией организации по безопасности, поддерживает агрессию Азербайджана в отношении союзника Армении…

Не думается, что Алиев предлагал, а господин Рахмон, из уважения к гостю, взял и подписал. Это хорошо продуманный шаг с далеко идущими последствиями в геополитическом плане.

Оккупация Шуши — символа армянского Карабаха, — видать, сильно нервирует Алиева: он то провозглашает город культурным центром мусульманской молодежи всего мира, то приглашает сюда европейских чиновников. Отказавшиеся от приглашения четко дали понять Алиеву, что Карабахский вопрос не решен и контроль над исторически армянским городом носит сугубо временный характер.

Эйфория, в которую Алиев со своими соплеменниками впал в ноябре 2020 года, кажется, начинает испаряться. А он все делает вид, будто все в порядке.

На самом деле, постоянные разговоры о Шуши, представление миру оккупированного города своим — свидетельство того, что оккупант крайне нервничает: знает, что в этом городе пролито столько армянской крови (начиная с начала минувшего века), что земля будет гореть под их ногами. В мире не существует идеальных преступлений. А Алиев свои преступления в отношении Армении и Нагорного Карабаха совершил на глазах всего мира — возмездие просто вопрос времени.

Напомним — адекватную оценку преступлениям Алиева в своем годовом отчете дал Институт Лемкина по предотвращению геноцида, заметив, что Турция и Азербайджан угрожают Армении геноцидом, а Евросоюз, НАТО и другие структуры открыто поддерживают режимы Турции и Азербайджана.

В документе Алиев удостоился суровой оценки. По убеждению специалистов Института открыто проводя жесткую антиармянскую политику, прославляя военные преступления, президент Азербайджана в то же время преподносит себя внешнему миру оплотом толерантности.

Самая важная оценка Института состоит в том, что хотя внешний мир оперативно отреагировал на то, чтобы прекратить сентябрьскую агрессию Азербайджана, 140 квадратных километров суверенной территории Армении, а также важные части Арцаха, включая город Шуши, по прежнему оккупированы Азербайджаном.

Не только Институт Лемкина, но и многие другие авторитетные организации считают важные части Арцаха и город Шуши оккупированными Азербайджаном.

Так что рано или поздно украденное придется вернуть.

Алиев – угроза стабильности в регионе

Азербайджан не только воюет с Арменией, но и открыто провоцирует Иран, особенно с осени 2020 года полагая, что вопрос Армении решен, теперь очередь дошла до дружественного нам Ирана.

Недавно глава МИД Израиля Эли Коэн по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Израиль и Азербайджан должны совместными усилиями противостоять Ирану. «Мы должны действовать вместе, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного потенциала. Сделать это можно, используя политические и экономические инструменты, одновременно создавая надежную и осязаемую военную угрозу», — заявил Коэн.

Байрамов по этому поводу ничего не сказал. Но и не возразил. А молчание, как известно — знак согласия.

Как и ожидалось, Иран сразу выразил обеспокоенность по поводу совместных планов Азербайджана и Израиля относительно стратегического партнерства и потребовал от Баку объяснений. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД ИРИ со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Насера Канани Чафи.

По словам господина Чафи, это сотрудничество — «заговор», который Израиль готовит против Ирана на территории Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, представитель внешнеполитического ведомства потребовал от Баку объяснений по поводу заявлений о «новом этапе стратегического партнерства» между Азербайджаном и Израилем, целью которого, как он утверждает, является создание «единого антииранского фронта». МИД также указал на «неразрывную историческую и религиозную связь между народами Ирана и Азербайджана».

А связь между народами Ирана и Азербайджана действительно неразрывная, историческая и религиозная. И вот почему.

На территории Азербайджана проживают многомиллионные общины шиитов, которые никогда в жизни не выступят против своей исторической родины — Ирана. По некоторым данным, они составляют две трети населения Азербайджана. Проще говоря, большинство населения страны против антииранской политики Алиева. Но молчит. Сколько продлится это внешнее спокойствие в стране в большой мере зависит от телодвижений Бакинского режима — еще более обострить отношения с Ираном во имя приобретения израильских вооружений и оказаться в хаосе, или все же не идти до конца. Однако учитывая то обстоятельство, что азербайджанские власти никогда не отличались адекватностью своих действий, можно сказать: покуда Алиев пребывает у власти и покуда существует непонятное, весьма агрессивное и искусственно созданное государство Азербайджан, оно будет угрожать стабильности в регионе.