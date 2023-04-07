По инициативе Клуба матерей Арцаха 7 апреля в Степанакерте была организована мирная акция, в рамках которой сотни матерей, женщин и девушек Арцаха прошли маршем к началу закрытого уже в течение 117 дней коридора, соединяющего Арцах с Арменией. Они выдвинули требования открыть коридор, связывающий Арцах с Арменией, уважать право армян Арцаха на самоопределение и основополагающие права, предотвратить геноцидальную политику Азербайджана.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», участники марша возложили цветы на Военном пантеоне Мемориального комплекса Степанакерта, отдав дань памяти павшим в Арцахских войнах защитникам страны, а затем двинулись в назначенное место. Мариам Абрамян, координатор Клуба матерей Арцаха, мать троих детей, отметила, что матери, женщины и девушки Арцаха каждый день просыпаются со страхом войны и страхом стать вдовами, остаться бездетными. «Отсутствие газа, перебои с электричеством, нехватка товаров, которых уже долгое время лишены наши дети, не так страшны, как неопределенная ситуация и политика, проводимая Азербайджаном, которая с каждым днем ​​становится все жестче. Мы, женщины Арцаха, не будем молчать, мы будем бороться. У нас есть долг перед нашими сыновьями, мы не допустим изгнания армян с армянской земли. К сожалению, это единственный способ сделать наш голос услышанным в мире. Мы сможем требовать от мира, если сами станем защитниками своих прав. Каждый человек в Арцахе должен проснуться с осознанием и вопросом, что он сделал, чтобы Арцах оставался армянским. Мы начали нашу борьбу, мы не сдадимся, и наша воля непоколебима. Народ Арцаха принял это решение в 1988 году, разорвав связи с агрессором Азербайджаном, и пути назад у нас нет. Пока мы стоим здесь, говорим по-армянски, имеем свою государственную религию и символы, Арцах не будет частью Азербайджана», — сказала молодая мама из Арцаха, добавив, что в наши дни, когда женщины разных стран мира стремятся к самообразованию, думают о личностном росте, карьере и личном благополучии, женщины Арцаха, живущие в параллельной реальности, вынуждены бороться за свое существование.

Другая участница акции Кристине Балаян выразила уверенность, что единый голос арцахских женщин будет услышан в мире. «Мы имеем право на жизнь, и мир обязан нас услышать. Во всем мире говорят, что никто не имеет права нарушать право народа на самоопределение, но сегодня, в 21 веке, все видят, что агрессор Алиев окружил народ Арцаха, перекрыл Лачинский коридор. Наши дети имеют право на свободное передвижение, а агрессор Алиев перекрыл нашу дорогу жизни и пытается решать, кто может по ней проехать. Мир должен поддержать нас, международное сообщество обязано протянуть нам руку помощи, потому что жизнь — это бумеранг, если с кем-то случится то же самое, никто его не поддержит», — заключила Кристине Балаян.

В конце марша женщины исполнили государственные гимны Республики Армения и Республики Арцах.