Азербайджанские ВС продолжают провокацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства.

Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры. Министерство обороны Армении предоставит дополнительную информацию.

Как сообщали ранее, 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех.

По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненные.