Католикос Всех Армян Гарегин II выразил соболезнования родным и семьям армянских военнослужащих, погибших в результате азербайджанской провокации 11 апреля.

«Мы с прискорбием узнали о перестрелке в приграничном районе села Тех, начавшейся 11 апреля вследствие азербайджанской провокации, в результате которой мы имеем погибших и раненых.

Мы приносим свои соболезнования родителям и родным наших сыновей-героев, молясь о том, чтобы Всемогущий Господь упокоил их праведные души в Своей обители небесного света.

Желаем скорейшего выздоровления раненым, просим покровительства Всемогущего нашим командирам и воинам Армянской Армии.

Подвиги наших отважных сынов-защитников Отечества всегда своим мужеством будут вдохновлять наш народ непоколебимым духом, дабы сохранить неприступной и безопасной нашу Родину и нашу независимую государственность.

Да снизойдет благословение на вечную память наших праведных героев », — говорится в послании соболезнования Католикоса Всех Армян.

В результате азербайджанской провокации 11 апреля при защите суверенной территории Республики Армения погибли военнослужащие: Артур Аветисович Саакян (1999 г.р.), Мкртыч Арменович Арутюнян (1989 г.р.), Генрик Вачаганович Кочарян (1997 г.р.), Нарек Гагикович Саркисян (1994 г.р.).