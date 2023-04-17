Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно перспективы переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи обсуждались дальнейшие перспективы переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, а также другие компоненты нормализации [отношений]», — говорится в сообщении.