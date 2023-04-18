Начальник отдела военно-политического сотрудничества департамента военной безопасности Бюро совета безопасности аппарата премьер-министра Армен Абрамян 24-27 апреля посетит Душанбе, где примет участие в 21-м заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (МКВЭС ОДКБ).

Как сообщает Арменпресс«, решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о командировании Абрамяна опубликовано на сайте электронного правительства Армении.