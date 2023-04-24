Очевидно, что установлением КПП Азербайджан пытается придать новый импульс своей политике этнических чисток в обстановке полной безнаказанности и вседозволенности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Республики Арцах.

«После удерживания Республики Арцах в бесчеловечной блокаде более 4 месяцев, Азербайджан 23 апреля незаконно установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, на мосту через реку Хакар. Еще раз подчеркиваем, что шаги Азербайджана, направленные на установление контроля над Лачинским коридором, прямо противоречат пункту 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Подпись президента Азербайджана под этим заявлением является прямым и недвусмысленным согласием Азербайджана на передачу исключительного контроля над Лачинским коридором российским миротворческим силам.

С момента установления режима прекращения огня Азербайджан неоднократно нарушал почти все положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Однако официальное заявление азербайджанской стороны об установлении КПП свидетельствует о намерении Баку отказаться от взятых на себя этим документом обязательств.

В этом контексте мы ожидаем однозначной и адекватной реакции и действенных шагов как широкого международного сообщества, так и сторон Трехстороннего заявления и, в первую очередь, Российской Федерации, являющейся гарантом реализации заявления, в направлении недопущения установки азербайджанского КПП, открытия Лачинского коридора, выполнения Азербайджаном обязательств по Трехстороннему заявлению и обеспечения физической безопасности народа Арцаха.

Очевидно, что созданием КПП Азербайджан пытается придать новый импульс своей политике этнических чисток в обстановке полной безнаказанности и вседозволенности. Руководство Азербайджана не только не скрывает своих геноцидальных действий, но и объявляет о них заранее, не получая осуждения или противодействия со стороны международного сообщества.

Примечательно, что массовые нарушения прав народа Арцаха со стороны Азербайджана осуществляются, несмотря на усилия и заявления международных посредников в направлении установления мира между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан, по сути, использует армяно-азербайджанский переговорный процесс как инструмент для исключения реализации вовлеченными государствами возможных мер, направленных на предотвращение его преступной политики.

Отсутствие адекватного ответа со стороны государств, не являющихся участниками Трехстороннего заявления, но несущих ответственность за международный мир и безопасность, в том числе за предотвращение этнических чисток и геноцида, а также предложения обсудить незаконные требования Азербайджана равносильны уступке в политике геноцида Азербайджана. Более того, любое предложение обсудить незаконные претензии Азербайджана является попыткой их легитимации и, по сути, служат поощрению преступной повестки Баку.

В сложившейся ситуации необходимо, чтобы Совет Безопасности ООН предпринял решительные шаги для предотвращения политики геноцида Азербайджана. Мы требуем, чтобы государства-члены Совета Безопасности ООН выполнили свои обязательства по Уставу ООН и международному праву и положили конец проводимой Азербайджаном преступной политике этнической чистки Арцаха и уничтожения его народа», — говорится в заявлении.