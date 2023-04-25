Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини коснулся Геноцида армян, отметив, что эту трагедию очень часто забывают, однако о ней следует помнить и передавать из поколения в поколение, чтобы не забыть.

«По случаю годовщины Геноцида армян я и вся «Лига» обнимаем нацию, которой удалось преодолеть одну из самых мрачных страниц в истории человечества. Преступление, унесшее жизни полутора миллионов женщин, мужчин и детей. Очень часто забывается эта трагедия, о которой следует помнить и эту память передавать из поколения в поколение, чтобы не забыть», — как сообщает Арменпресс, отметил вице-премьер Италии.