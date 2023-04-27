Правительство Армении предоставит межгосударственный кредит в размере 3,5 млрд драмов правительству Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», правительство одобрило проект соответствующего постановления, которое было в числе нерешенных вопросов.

Межгосударственный заем предоставляется по процентной ставке 0,01 процента годовых со сроком погашения 1 января 2027 года.

Согласно обоснованию, целью проекта является предоставление дополнительного финансирования для разрядки социальной напряженности, возникшей на территории Нагорного Карабаха в послевоенный период.