Авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании FlyoneArmenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян.

«По непонятным для нас причинам и без видимых на то оснований авиационные власти Турции аннулировали ранее предоставленное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство своей страны.Турецкие авиационные власти осуществили отмену без предварительного уведомления, поставив нашу авиакомпанию и наших пассажиров перед фактом.

Компания Flyone Armenia работает с пассажирами отмененных рейсов и будет информировать вас о предстоящих событиях. Мы надеемся на понимание со стороны наших пассажиров в связи с неудобствами, вызванными причинами, от нас не зависящими», — сказал Ананян.