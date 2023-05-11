11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка.

По состоянию на 07:20 Азербайджан продолжает обстрел армянских позиций.

Подразделения ВС Республики Армения принимают соответствующие защитные и профилактические меры.

Министерство обороны Армении сообщает, по состоянию на 07:00 с армянской стороны есть 2 раненых.

Министерство обороны Армении также передает, что Минобороны Азербайджана распространило ложное сообщение, что вечером 10 мая ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, в результате чего военнослужащий ВС Азербайджана получил ранение. Это сообщение не соответствует действительности.

Министерство обороны Армении выступит с дополнительным сообщением.