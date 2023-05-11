По состоянию на 08:45 11 мая обстановка в направлении позиций Сотка остается без изменений. Подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь в направлении армянских позиций.

Подразделения ВС Армении принимают соответствующие защитные и предупредительные меры.

Как сообщает Минобороны Армении, в настоящее время в других частях приграничной зоны относительно стабильно.

Минобороны периодически будет выступать с дополнительными сообщениями и призывает не публиковать неуточненную информацию, следить лишь за официальной информацией.