Telegram-каналы неизвестного происхождения распространяют дезинформацию о количестве раненых. Минобороны Армении.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении, призвав не публиковать непроверенные сведения и следить исключительно за официальной информацией.

По состоянию на 09:20 ситуация в Сотке не изменилась.

С армянской стороны по состоянию на 09:20 есть 3 раненых.

Министерство обороны Армении периодически будет выступать с дополнительными сообщениями.