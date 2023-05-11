Вашингтон, вместе с оказанием давления на Баку с целью открытия Лачинского коридора, должен ввести санкции в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделал комитет по международным отношениям Сената США.

«Через 150 дней блокады Баку Нагорного Карабаха становится ясно, что Алиев создает гуманитарный кризис и отключает подачу электроэнергии в критически важные объекты инфраструктуры. Вместе с оказанием давления на Баку с целью открытия Лачинского коридора, на столе должны быть санкции против высокопоставленных азербайджанских чиновников», — говорится в сообщении комитета на его странице в Twitter.

Комитет Сената по международным отношениям приложил к ноте сообщение о том, что Нагорный Карабах уже 5 месяцев находится в осаде, продолжаются отключения газа и электричества, а крупнейшее в регионе водохранилище уже истощено, что грозит оставить регион без гидроэлектростанции.