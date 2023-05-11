Защитник прав человека Армении Анаит Манасян выступила с заявлением о нарушениях прав человека в результате действий вооруженных сил Азербайджана в непосредственной близости от Сотка.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Ранним утром 11 мая 2023 года азербайджанские вооруженные силы провели очередную агрессивную операцию в непосредственной близости от населённого пункта Сотк, обстреляв напрямую армянские позиции из оружия различного калибра.

Применение азербайджанскими вооруженными силами минометов и артиллерии в непосредственной близости от населённого пункта Сотк ущемляет права на жизнь, здоровье и другие основные права гражданского населения.

Защитник прав человека продолжают получать тревожные звонки о том, что в селе хорошо видны перестрелки, в результате которых население терроризировано, находится в состоянии неопределенности и напряженности. С утра также остановлена деятельность золотого рудника Сотка в целях безопасности рабочих.

Распространяемая информация об обстреле азербайджанцами машины скорой помощи с раненым военнослужащим вызывает серьезную озабоченность, особенно когда машина скорой помощи была четко обозначена и опознаваема. Следует подчеркнуть, что нацеливание на машину скорой помощи запрещено нормами международного гуманитарного права.

Офис Защитника прав человека находится в постоянном контакте с руководством медицинского учреждения и медперсоналом. Вопросы, связанные со здоровьем армянских военнослужащих, находятся под пристальным вниманием Защитника.

Защитник прав человека еще раз подчеркивает, что обстрелы, проводимые азербайджанскими вооруженными силами в непосредственной близости от армянских сел, в том числе с применением оружия крупного калибра, носят криминальный характер и направлены на запугивание населения и удержание его в постоянном состоянии тревоги, стресса и беспокойства. Эти акты грубо нарушают принципы международного права и представляют реальную угрозу правам на жизнь и безопасность и другим основным правам гражданского населения”.