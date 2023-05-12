Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомишем Кравиньо.

«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы армяно-португальской двусторонней повестки, коснувшись важности взаимных визитов на высоком уровне в поддержании динамики политического диалога, также перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, культуры и информационных технологий. Были затронуты и вопросы сотрудничества на международных площадках и РА-ЕС.

Обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел РА представил последние развития в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян подчеркнул, что непрекращающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на срыв усилий, направленных на переговорный процесс, что продемонстрировали и неоднократные провокационные действия 11 мая против суверенного государства Армения.

Министр Мирзоян представил собеседнику и гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнув, что действия Азербайджана не только нарушают положения Трехстороннего заявления от 9 ноября и нормы международного гуманитарного права, но и выказывают явное пренебрежение к призывам международных партнеров и к решению Международного суда.