Проект «Любовь Арцах» продолжит оказывать помощь новорожденным детям Арцаха, находящегося в блокаде, даря каждому ребенку его первую подарочную коробку.

В беседе с «Арменпресс» проживующая в США армянская писательница, меценат, юрист, председатель Фонда «Анна Ацвацатурян» и автор проекта «Любовь Арцах» Анна Ацвацатурян-Теркотт сказала, что они посредством представителей Красного Креста Республики Арцах продолжают доставлять подарочные коробки.

«1 июня 2022 года, в Международный день защиты детей, мы запустили проект «Любовь Арцаха», основанный на желании защитить детей, родившихся после 44-дневной Арцахской войны 2020 года, и сделать для них что-то хорошее. Для нас было чрезвычайно важно дать оценку будущим матерям и детям, родившихся в семьях, избравших жизнь именно в Арцахе. И сегодня, спустя почти год после начала проекта, могу сказать, что нам удалось подарить малышам 1553 коробки», — сказала она.

Анна Аствацатурян подчеркнула, что ранее было принято решение о реализации программы в течение одного года, но поскольку Арцах в настоящее время находится в блокаде и потребность в этой помощи стала больше, решили продлить ее до декабря или, по крайней мере, до тех пор, пока позволят условия блокады.

Анна Аствацатурян напомнила, что изначально, решено было включить в подарочные коробки товары, произведенные в Армении или Арцахе, что также способствовало бы продвижению отечественной продукции. «Один из моих хороших друзей в Арцахе, занимающийся изготовлением игрушек, согласился сделать деревянного воробья, ставшего символом проекта. До начала проекта мы месяцами искали армянскую одежду, игрушки, предметы ухода. И, конечно же, мы нашли качественные вещи армянского производства, которые вложили в подарочные коробки. Были вещи, которые не производились в Армении, например, подгузники или градусники, но мы закупали их в Армении», — рассказала она.

Анна Аствацатурян рассказала, что когда они работали над идеей проекта и решали, что складывать в коробку, многие спрашивали, почему делается упор на самые лучшие и качественные продукты. Людям, которые не знали дорог беженцев, это было сложно понять. «Когда я сама была беженкой в другой стране, нам с братом всегда приходилось носить чужую одежду. Я очень хорошо помню эти ощущения. Теперь, когда мне говорят, что вместо дорогих вещей в коробке может быть больше вещей, но дешевле, у меня всегда возникает это ощущение. Беженцы и семьи, узнавшие войну, также заслуживают самого лучшего. Для меня этот проект не просто пожертвование, а подарок семьям, оставшимся в Арцахе, которые заслуживают поощрения, чтобы оставаться сильными и стойкими», — сказала она.

Аствататурян подчеркнула, что эта программа для нее стала возможностью не только помочь Арцаху и экономике Армении, но и связать диаспору с Арцахом.

«Для меня самым важным была не помощь (арцахцы получали и получают материальную помощь), а показать диаспоре, что люди живут и рождаются в Арцахе, показать арцахцам, что диаспора готова поддержать их. Самое главное – это моральная поддержка, внимание и минуты радости», – сказала она.

Касаясь новых проектов, Анна Аствацатурян сообщила, что собирается встретиться и поговорить с руководством Сюникской области, чтобы обсудить идею реализации аналогичного проекта и там. Он будет называться «Любовь Сюник».

«Для меня очень важно, чтобы люди оставались в Сюнике и имели много детей. Я надеюсь, что эта помощь будет продолжаться, потому что это возможность для людей продолжать оставаться в Арцахе и Сюнике.

На данный момент ситуация в Арцахе достаточно сложная, и диаспора очень обеспокоена этим вопросом. Я приехала, чтобы поговорить с людьми на месте и разобраться в ситуации», — рассказала руководитель проекта.

Анна Аствататурян отметила, что проект требует достаточно больших средств, так как каждая коробка обходится в 105 долларов, и любая поддержка для его продолжения очень важна для фонда. Любой желающий может поддержать проект, посетив сайт www.astvatsaturian.org

Анна Аствататурян-Теркот – проживающая в США армянская писательница, меценат, юрист, избранный председатель политсовета поселка Уэстбрук, президент фонда «Анна Аствататурян». Анна написала автобиографическую книгу «Изгнание в никуда», основанную на ее дневнике, написанном в возрасте 11 лет, в котором она представила историю своей семьи, спасающейся от резни армян в Баку. В 2013 году она работала в штате Мэн над официальным признанием законодательным органом Республики Арцах. С тех пор Аствацатурян-Теркотт реализовала ряд благотворительных проектов в Армении и в Арцахе. В 2020 г. она основала благотворительный фонд «Анна Аствататурян». Одним из крупных проектов фонда является исследование «Арцахская война 2020: потери, вызовы и возможности для развития сопротивления», проведенное после 44-дневной войны. Теперь фонд «Анна Аствататурян» запустил проект “Любовь Арцах”, который помогает семьям с новорожденными детьми.