Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил подробности переговоров в Вашингтоне.

Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся 22 мая пресс-конференции Мирзоян отметил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут определенный прогресс в том смысле, что удалось согласовать еще две статьи проекта мирного соглашения, а также стало возможно провести прямой и обстоятельный разговор по нескольким другим статьям.

«Могу сказать, что в ходе этих бесед стороны очень хорошо поняли опасения, намерения и идеи друг друга. Помимо двух статей, которые я упомянул, думаю, что есть возможность договориться и по другим статьям. Это не только моя оценка, об этом меня заверили и другие стороны.

Конечно, есть статьи и темы, где позиции сторон достаточно далеки друг от друга. Это статьи, которые затрагивают самые сложные вопросы. Но в этом направлении тоже была проведена достаточно эффективная дискуссия», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел также подтвердил приверженность Армении делу установления прочного, стабильного и достойного мира на Южном Кавказе.

«Армения не может в одиночку предпринимать конструктивные шаги», — сказал Мирзоян.

Он также отметил, что для Армении принципиально важна определенность в процессе делимитации.