Эрин Макки, помощник главы Агентства США по международному развитию (AMP, USAID) по делам Европы и Евразии, назвала ситуацию в Нагорном Карабахе тревожной.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Макки заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

«Ситуация в Нагорно-Карабахском регионе продолжает вызывать серьезную озабоченность. В результате блокирования Лачинского коридора граждане Нагорного Карабаха лишены, или имеют ограниченный доступ к жизненно важным услугам, медицинскому обслуживанию и товарам первой необходимости», — представила помощник главы USAID.