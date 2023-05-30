В понедельник, 29 мая, на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания началось предварительное обсуждение годового отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Армения за 2022 год.

На утреннем заседании выступил премьер-министр Никол Пашинян, подробно представивший экономические достижения минувшего года. Прежде всего, он отметил, что в минувшем году в Армении был зарегистрирован экономический рост в 12,6 процента. Это было достигнуто благодаря совращению тени и реформам.

Так, в январе-марте 2023 года 1000 крупных налогоплательщиков Армении заплатили на 113,4% больше налогов по сравнению с первым кварталом 2018 года. Иначе говоря, по сравнению с первыми 3 месяцами 2018 года крупные налогоплательщики заплатили более чем в два раза больше налогов. «Это важно, чтобы убедиться: мы приводим в налоговое поле не только мелких хозяйствующих субъектов, но и крупных», — заявил премьер-министр.

По его словам, в апреле 2022 года налогоплательщики заплатили 98,4 млрд драмов налогов на прибыль, в апреле 2018 года — 36,7 млрд драмов. Соответственно, показатель налогов на прибыль за апрель 2023 года на 62,1 млрд драмов или на 63,1% выше показателя апреля 2022 года, и на 123,8 млрд драмов или на 337,3 % выше показателя апреля 2018 года. А это означает, что в 2023 году бизнес в Армении получил на 337% больше прибыли.

«Если мы поговорим с представителями бизнеса, они скажут, что прибыли 2022 года были беспрецедентны, но, с другой стороны, важно и сокращение тени, а также институциональные реформы, которые способствовали этому процессу», — заметил премьер-министр.

Общая сумма налогов, заплаченных 100 крупнейшими налогоплательщиками за тот же период, составила 55,7% от общей суммы, собранной с 1000 крупнейших налогоплательщиков, то есть 100 крупнейших налогоплательщиков заплатили более половины налогов 1000 крупнейших налогоплательщиков.

Коснувшись стратегии управления внешним долгом страны, премьер сказал, что, согласно плану правительства, мы будем удовлетворены, если к 2026 году коэффициент долга будет ниже 60 процентов ВВП. «Но на самом деле мы оцениваем, что успешно реализовали этот показатель. По итогам 2022 года отношение государственного долга к ВВП составляет 46,7 процента. В 2017 году этот показатель составлял 58,9 процента», — сказал Пашинян.

Он подтвердил, что номинальный долг увеличился. Однако это произошло по понятным причинам — есть кредитные программы, например, Север-Юг и т.д., которые изначально планировались и реализовывались за счет внешних ресурсов. Управление коронавирусом тоже отняло много ресурсов у Армении, внешний долг в то время тоже увеличился.

Особое внимание премьер-министр уделил внешней и внутренней политике страны, региональным проблемам.

Коснувшись состоявшейся на минувшей неделе в Москве трехсторонней встречи между премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, он отметил, что в Москве вновь подтвердил позицию, ранее высказанную армянской стороной: Армения готова к открытию региональных коммуникаций под суверенитетом и юрисдикцией Республики Армения.

«Речь идет о сообщениях, указанных в пункте 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы готовы к возобновлению этих сообщений в ближайшее время под суверенитетом и юрисдикцией стран, и мы сделали на этом акцент. Мы пытаемся работать над открытием железнодорожной инфраструктуры. Готовы и заинтересованы в открытии коммуникаций в регионе. Я думаю, что у нас достаточно гибкая и конструктивная позиция, и мы реально готовы пойти на открытие этих коммуникаций, и уверен, что когда это произойдет, станет дополнительным стимулом для экономического развития Армении. К сожалению, решение этого вопроса зависит не только от нас. Если бы это зависело от нас — давно было бы решено», — подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся также возможности подписания мирного договора с Азербайджаном на пятисторонней встрече, которая пройдет в Кишиневе 1 июня.

В этой связи он сказал: «Мы еще не получили комментариев Азербайджана по нашим предложениям, которые передали им в Вашингтоне. Если я правильно помню, это уже четвертая редакция мирного договора. Мы отправили четвертую редакцию, и пока не получили на них комментариев. Поэтому на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать».

Напомним, что 1 июня в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии и председателя Европейского совета.

Никол Пашинян представил подробности встреч, состоявшихся в рамках 4-го саммита Совета Европы.

«Могу сказать следующее: международное сообщество признает демократические достижения Армении и подчеркивает убежденность и приверженность правительства Армении демократическим реформам. Это очень важно, особенно в логике нашей внешней политики и международных отношений», — сказал премьер-министр.

Практической задачей, по его убеждению, является превращение этого фактора в более высокую степень благосостояния граждан Республики Армения, более высокую степень безопасности и инструмент обеспечения безопасности, благополучия и счастья Республики Армения в целом.

Озвученные накануне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления Никол Пашинян считает непонятными.

Президент Азербайджана, в частности, заявил, что демаркация армяно-азербайджанской границы должна проходить только на условиях Азербайджана.

В связи с этим Пашинян видит необходимость уточнения — означают ли заявления президента Азербайджана отказ от брюссельских договоренностей.

Он напомнил, что в Брюсселе Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга площадью 29,8 тыс. кв. км и 86,6 тыс. кв. км.

«В этом смысле, по крайней мере, непонятен ряд заявлений, сделанных вчера президентом Азербайджана. Думаю, здесь и Азербайджан, и международные партнеры должны как минимум уточнить, означает ли это отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе. Мы действительно должны получить ответ на этот вопрос от наших партнеров», — заявил Пашинян.

По словам премьер-министра, текст, который озвучил президент Азербайджана, очень близок к отказу, поэтому есть необходимость в дополнительных уточнениях.

Что касается армяно-турецких отношений, то Никол Пашинян надеется, что процесс их нормализации продолжится и после прошедших в Турции выборов.

«Мы надеемся, что после президентских выборов, которые прошли в Турции, мы сможем продолжить процесс нормализации наших отношений с Турцией. Это тоже один из самых важных вопросов нашей повестки», — заявил премьер-министр.