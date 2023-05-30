Алиев продолжает делать вид, будто раз и навсегда решил вопрос Арцаха. Однако даже простой факт его угроз расправиться с арцахцами свидетельствует о том, что вопрос не решен. Тем более, что международные посредники, в частности, США и ЕС настаивают на прямом диалоге Степанакерта и Баку, как минимум, по вопросу о «правах и безопасности» арцахцев. А по сути, это вопрос о статусе Арцаха, еще в 1991 г. в условиях широкомасштабной военной агрессии Азербайджана реализовавшего свое основополагающее право на самоопределение.

Отметим, что Арцах никогда не был в составе какого бы то ни было Азербайджана — ни Азербайджанской Демократической Республики, появившейся вследствие оккупации Турцией части территории Восточного Закавказья и просуществовавшей с мая 1918 г. по апрель 1920-го, ни Азербайджанской ССР, куда его незаконно впихнули российские большевики, ни тем более нынешней Азербайджанской Республики.

Республика Арцах де-факто существует более 30 лет и все эти годы строила свою государственность в соответствии с международным правом и общечеловеческими ценностями.

«Президент и Национальное Собрание обладают первичным мандатом народа Арцаха, избраны на основе демократических принципов и Конституции Республики Арцах. Президент Азербайджана прекрасно понимает, что основным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты, и, предъявляя такие требования, он фактически признает легитимность и важность этих институтов», — заявила Арцахпресс пресс-секретарь Президента Республики Арцах Лусине Аванесян в ответ на угрожающие заявления-требования Алиева о роспуске государственных атрибутов в Арцахе.

Она напомнила, что Азербайджан не соблюдает никаких международных принципов и обязательств, а после Трехстороннего заявления о прекращении огня неоднократно говорил с народом Арцаха на языке силы: «Мы были и продолжаем быть свидетелями проявления агрессии в форме локальных боевых действий, блокады, энергетического и иного давления».

По словам Аванесян, «наряду с активными международными усилиями, направленными на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе, очередные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на срыв перспективы эффективности этих усилий».

Но Алиеву мир не нужен. Его усилия направлены на получение поддержки международного сообщества на разрешение ситуации по азербайджанскому сценарию. Европу он соблазняет каспийскими углеводородами якобы взамен российским. США — всяческой, в т.ч. военной поддержкой Украины в российско-украинском противостоянии. Ну, а Россию — перспективой своего членства в Евразийском экономическом союзе, чего Москва пытается добиться со дня основания в начале 2000-ых ЕврАзЭС — ЕАЭС.

Вот почему понадобилось появление Алиева на прошедшем 25 мая в Москве Евразийский экономический форуме и заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого апшеронский террорист не преминул выступить с антиармянскими заявлениями и на полях которого прошла 20-минутная встреча Пашинян-Алиев-Путин.

После нее апшеронский диктатор разразился очередными угрозами в адрес Арцаха и Армении, потребовав роспуска госструктур Арцаха, вывода из Арцаха ВС Армении, которых там, кстати, уже 3 года как нет, открытия экстерриториального коридора через Армению, Сюник, делимитации армяно-азербайджанской границы и подписания мирного соглашения с Арменией на условиях Азербайджана. После подписания мирного соглашения, мол, Баку подумает о возможности полноценного сотрудничества с ЕАЭС. При этом Алиев признается, что соглашение это ему, по большому счету, не нужно: «Даже если договор не будет подписан, у Азербайджана не будет из-за этого никаких проблем».

В том, что апшеронский султан именно так себя поведет, сомнений не было. Ни перед какой встречей — московской, брюссельской, вашингтонской… Не нужны ему никакие переговоры с Арцахом, никакое «мирное» соглашение с Арменией. Армянофобия — едва ли не единственный для Алиева инструмент удержания собственной власти. Ну, и Баку, как азербайджанскому вилайету Турции, нужно полностью «очистить» регион от армянского фактора.

Поэтому азербайджанские провокации будут продолжаться. Похищения людей, мирных жителей, военнослужащих будут продолжаться. Дезинформации с целью переложить свои преступления на армянские стороны будут продолжаться. Все это мы наблюдаем более 30 лет.

Что там Алиев пообещал президенту Евросовета Шарлю Мишелю на встрече в Брюсселе? Вернуть более сотни незаконно удерживаемых армянских военнопленных и гражданских лиц? После встречи отказался. Более того, 27 мая азербайджанская диверсионная группа похитила двоих военнослужащих ВС Армении тылового снабжения, обставив дело так, будто «обезвредили армянских диверсантов».

29 мая Баку дважды распространял дезинформацию о то, что подразделения Армии обороны Арцаха якобы 28 мая вечером открыли огонь по азербайджанским позициям, а затем о том, что якобы «ВС Азербайджана пресекли» действия Армии обороны Арцаха, которые, мол, под видом сельхозработ проводили инженерные работы по строительству новых фортификационных сооружений перед азербайджанскими позициями, расположенными на оккупированных азербайджанцами территориях Аскеранского, Мартунинского, Шушинского, Кашатагского и Карвачарского районов Республики Арцах.

Эти факты вкупе с угрозами Алиева свидетельствуют о ведущейся Азербайджаном подготовке к новым агрессивным действиям как против Арцаха, так и против Армении.

На все это и обращает внимание международного сообщества МИД Республики Армения.

Очередные воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая направлены на то, чтобы свести на нет усилия Республики Армения и международных партнеров, направленные на установлению мира, стабильности и безопасности в регионе, отмечает МИД РА в своем заявлении.

Вопреки Уставу ООН, письменному обязательству отказаться от применения силы или угрозы силой, принятому в трехстороннем заявлении от 31 октября 2022 года в Сочи, аналогичным устным обязательствам, неоднократно принятым на других площадках, а также переговорам по нормализации двусторонних отношений, президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, а населению Нагорного Карабаха — этническими чистками.

Необходимо констатировать, что руководство Азербайджана продолжает нарушать и игнорировать достигнутые ранее договоренности, в том числе и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также основополагающие принципы международного права. Об этом свидетельствуют слова президента Алиева о том, что, контролируя Лачинский коридор, Азербайджан нарушил связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Более того, в том же контексте вышеупомянутый открыто угрожает провести этническую чистку, если армяне Нагорного Карабаха не «извлекут уроки» из блокирования Лачинского коридора.

К сожалению, нарушения договоренностей и обязательств этим не ограничиваются. Вместо того, чтобы начать диалог с представителями Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, президент Азербайджана угрожает им расправой и уголовным преследованием. В то же время доказано, что Азербайджан хочет не решать существующие проблемы, а двигаться вперед по принципу «нет нагорно-карабахских армян, нет нагорно-карабахской проблемы». Такой способ работы также противоречит логике нынешних переговоров, в том числе подходам акторов, выполняющих посредническую миссию по урегулированию.

Нет сомнений в том, что признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как полномочие на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха. Республика Армения обращает внимание международного сообщества, в том числе субъектов-посредников, на то, что президент Азербайджана своим заявлением подготавливает почву для очередной агрессивной акции против населения Нагорного Карабаха и лишения его прав жить свободно, безопасно и достойно на своей Родине.

Примечательно, что президент Азербайджана не только угрожает геноцидом населению Нагорного Карабаха, но и ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Армении. Фактически президент Азербайджана бросает вызов всему цивилизованному сообществу, угрожая силой оккупировать новые суверенные территории Армении. Более того, подчеркивается, что даже присутствие наблюдательной миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном не может остановить амбиции удовлетворения территориальных претензий Азербайджана к Армении.

Армения твердо стоит на своем пути к установлению мира в регионе. К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство видит решение проблем не путем признания территориальной целостности Республики Армения, предусмотренных Алма-Атинской декларацией и делегирования прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а путем угрозы и применения военной силы.

Во избежание такого развития событий все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступать с однозначными и бесспорными оценками.