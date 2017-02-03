Экономика Февраль 03, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян 1 февраля с рабочим визитом посетил Котайкскую область РА с целью обсуждения с руководителями общин и бизнесменами проблем и перспектив развития области.

Премьер-министр отметил, что на этой неделе министерства и ведомства начнут представлять подытоженные инвестиционные программы и на следующей неделе они будут опубликованы. “Аппарат правительства рассмотрел 471 инвестиционную программу, 345 из которых считаем реалистичными. Общая инвестиционная стоимость программ составляет 2,4 млрд долларов, из которых аппарат правительства считает возможным осуществить в 2017 году программы стоимостью 830-850 млн долларов”, — заявил премьер-министр, добавив, что это не означает, что в течение текущего года будет возможно осуществить все программы на 830-850 млн долларов, поскольку это зависит от взаимной работы. “Это тот потенциал, который мы видим на данный момент. Для 345 программ известны и источники финансирования, и те, кто будет их осуществлять. Причем это итоговая программа, где есть и грант, и бюджет общины, и частные инвестиции, и госбюджет, и кредитные средства”, — подчеркнул Карен Карапетян, добавив, что по состоянию на данный момент в правительстве рассматриваются еще 55 программ.