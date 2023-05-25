Армения ведет переговоры о строительстве новой атомной электростанции с США и Россией, а также с другими странами, заявил в минувшую среду премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в парламенте.

«Не секрет, что в наши планы входят вопросы, связанные с развитием ядерного потенциала Армении. Вы знаете, что у нашей атомной электростанции существует срок эксплуатации. И сейчас мы ведем очень активные переговоры с несколькими партнерами по строительству новой АЭС», — пояснил глава правительства.

Ранее со ссылкой на координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и в других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости. По ее словам, в ряде стран, включая Армению, США оценивают возможность создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР.

В ближайшее время из Армении в США направится делегация, чтобы на месте ознакомиться с возможностями АЭС модульного типа из небольших реакторов. Как отметил Н.Пашинян, правительство Армении нацелено на развитие ядерных мощностей.

«Американские технологии дадут возможность возводить модули мощностью до 300 МВт, постепенно наращивая имеющиеся возможности», — указал премьер, добавив, что на данном этапе рассматриваются варианты с точки зрения их экономической эффективности. Особенность малых модульных ядерных реакторов в том, продолжил он, что можно построить несколько модулей мощностью в 70 мегаватт, а при необходимости — нарастить мощности.

«Остальные предложения для нас немножко проблематичны, поскольку предлагается строительство реактора мощностью в 1000 МВт. Наши специалисты говорят о проблематичности для нашей энергетической системы «поглощения» таких объемов», — пояснил он, указав заодно на то, что армянская сторона информирует всех партнеров о переговорах с другими сторонами.

Системообразующий элемент

Для правительства Армении развитие атомной энергетики имеет приоритетное значение, что указано также и в Стратегии развития атомной отрасли страны до 2040 года. В этом смысле Мецаморская АЭС является на сегодня системообразующим элементом армянской энергетической системы, а главный принцип, заложенный в нее еще в советское время — ее экспортоориентированность, которая выстраивалась на мощности Армянской атомной станции.

Этот принцип сохранился также в годы независимости нашей страны. Однако без АЭС реализация этой стратегии невозможна, поскольку Армения не обладает такими источниками энергии, которые позволяли бы предлагать электроэнергию по низкой цене для выхода на другие рынки. И это при том, что мы активно вовлечены в реализацию энергетического коридора «Север-Юг», который должен связать Иран, Армению, Грузию и Россию. Поэтому власти страны прилагают все усилия для обеспечения безопасного функционирования действующей Атомной электростанции, в связи с чем на нашей АЭС была осуществлена программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока до 2027 года.

Эксперты сферы и ранее, на основе предварительных показателей комплексного обследования действующего энергоблока ААЭС, утверждали, что срок его эксплуатации можно продлить не только на 10 лет, но и гораздо больше. Тем более, что опыт вторичного продления сроков эксплуатации аналогичного типа ректоров уже имеется на многих АЭС, в том числе Кольской, Нововоронежской в России, «Ловиса» в Финляндии, «Пакш» в Венгрии и др., сроки эксплуатации которых были увеличены на 15 лет. А сейчас начат новый этап для дополнительного продления сроков еще на 15 лет.

На сегодня Армянская АЭС впервые после 1995 года, когда был перезапущен второй энергоблок, работает на 100% тепловой мощности вместо 92%. Что касается проекта повторной пролонгации срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС, то он находится в процессе реализации. Уже разработана и согласована с Комитетом по регулированию ядерной безопасности концепция проекта повторной пролонгации, подготовлен также проект решения правительства, благодаря которому будет запущен процесс, а все работы будут выполнены в 2023-2026 годах. В результате ожидается, что второй энергоблок ААЭС можно будет безопасно использовать до 2036 года.

Однако, как заметил глава правительства, действующая АЭС «к сожалению, имеет свой крайний срок эксплуатации», в связи с чем как раз и ведутся сейчас активные переговоры по строительству новой атомной станции.

Альтернативы нет

К слову, еще несколько лет назад правительство Армении планировало реализовывать проект по строительству нового энергоблока мощностью 1000 МВт. Однако в дальнейшем требования и подходы в этом направлении несколько изменились, после чего в декабре 2015 года было принято решение (предварительно согласованное с соответствующими армянскими организациями и с российской Госкорпорацией «Росатом») о том, что целесообразнее строить не «тысячник», а блок меньшей мощности — не более 600 МВт.

Затем начали обсуждать возможность строительства нескольких малых модульных атомных реакторов мощностью в 50-60 МВт. Причем, рассматривался даже вариант их строительства в нескольких регионах страны. Однако одной из самых главных проблем в данном направлении является отсутствие навыков управления этими реакторами со стороны армянских атомщиков.

Как ранее заявлял министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, строительство блока большой мощности чревато проблемами, поскольку мощности всей энергетической системы Армении составляют 1000-1200 МВт.

«До сентября 2023 года мы должны принять решение о типе реактора», — пообещал министр территориального управления и инфраструктур.

В любом случае, как неоднократно отмечали в нашем правительстве, у Армении нет альтернативы развитию атомной энергетике. Для того, чтобы заменить атомную электроэнергию, нужны серьезные вложения. Да, развиваются источники возобновляемой электроэнергии, но это долгосрочная перспектива с расчетом на 50 лет.

Более того, во всем мире еще не дошли до того уровня, чтобы с помощью солнечной, кинетической и другой энергии заменить атомную. Так что, если даже Армения сможет получать достаточно энергии от ветра, солнца или других возобновляемых источников, заменить АЭС на сегодня практически невозможно.