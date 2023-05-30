Тема трудовой миграции является довольно актуальной для Армении, учитывая то, что она играет серьезную роль в том числе и в плане обеспечения уровня благосостояния нашего населения.

Нет практически ни одного села в стране, откуда на сезонные заработки не уезжала бы чуть ли не половина мужского населения.

При этом Россия традиционно является ключевым направлением для армянских мигрантов, да и притоки частных денежных трансфертов обеспечиваются в основном из этой страны. По разным подсчетам, свыше 95% трудовых мигрантов из Армении отправляются именно в Россию.

Правда, за последний год потоки трудовых мигрантов несколько снизились из-за ужесточения миграционной политики в РФ, плюс российско-украинского военного конфликта. Но, несмотря на некоторое смягчение остроты проблемы, нынешнее состояние миграционной ситуации в Армении по-прежнему остается очень сложным. Среди основных причин эксперты выделяют высокий уровень безработицы и недостаток доходов населения, необходимых для обеспечения достойного образа жизни.

Феномен миграции, действительно, очень тесно связан с отсутствием возможностей трудоустройства на рынке труда Армении, что вынуждает многих наших соотечественников искать работу в других странах. Но постепенно сложившиеся стереотипы ломаются, в результате чего все больше трудовых мигрантов начинают обращать свой взор именно на Армению.

Среди них немало и тех, кто за рубежом приобрел определенные навыки и квалификацию, а теперь стремится применить полученные знания у себя на родине. Теперь у таких людей есть возможность обосноваться на родине и открыть свой бизнес. Дело в том, что с 2020 года на средства Евросоюза в Армении был задействован проект под названием «ЕС для увеличения потенциала мигрантов в развитии Армении» (EU4IMPACT), реализуемый у нас со стороны Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD). В рамках этого проекта трудовые мигранты, репатрианты и члены их семей, проживающие в Армении, имеют возможность создать новый или развить уже существующий бизнес во всех без исключения регионах Армении, за исключением столицы.

«Если реэмигрант на протяжении последних трех лет как минимум год жил и работал за пределами Армении, то у него есть возможность вложить заработанные деньги в создание нового дела на родине. То есть, с одной стороны, мы можем рассматривать этот проект как помощь реэмигрантам, которая позволит им обустроиться в Армении и больше не уезжать отсюда. Но есть и другой аспект. Средства, которые зарабатывают трудовые мигранты за рубежом и высылают своим родным, можно не просто тратить на бытовые нужды, а вложить в бизнес, способствуя тем самым росту благосостояния как конкретной семьи, так и экономики страны в целом», — рассказала специалист по связям с общественностью ICMPD Инна Галоян.

На самом деле, желание открыть свое собственное дело есть у многих. Но для того, чтобы стать успешным предпринимателем, одного желания мало. Нужно уметь анализировать рынок, создать бизнес-план с пошаговой стратегией — что делать, как делать и какой будет результат, чтобы впоследствии проводить эффективный менеджмент. Именно поэтому в рамках проекта EU4IMPACT с бенефициарами проводятся онлайн бизнес-тренинги с участием коучей и менторов. Цель как раз и заключается в том, чтобы на профессиональном уровне представить основные понятия построения и ведения бизнеса, а главное — помочь людям просчитать все риски.

После тренингов, уже на втором этапе, объявляется конкурс на получение бизнес-грантов от двух до десяти тысяч евро.При этом средства выделяются под конкретные бизнес-проекты в виде приобретения необходимого оборудования. Важным условием является софинансирование со стороны бенефициара в размере той суммы, на которую он подал заявку на получение гранта.На сегодня уже 60 человек получили содействие для открытия своего дела или расширения уже действующего бизнеса. Но процесс продолжается, поскольку сама программа рассчитана до 2024 года и планируется оказать содействие еще порядка 30-ти бенефициарам.

В будущее с оптимизмом

Надо отметить, что никаких ограничений в контексте направлений бизнеса изначально указано не было. Поэтому поступившие заявки охватывали и продолжают охватывать самые разные отрасли экономики: от сельского хозяйства до производства и сферы услуг.

К примеру, в общине Сараландж Ширакской области Хачатур Суварян открыл цех по изготовлению деревянных изделий, детской мебели, а также качелей для детских площадок.

«На протяжении почти 20 лет я выезжал на заработки в Россию. В основном занимался там строительными работами, участвовал даже в возведении двух церквей, — говорит 60-летний житель села Х.Суварян. — Однако, узнав о том, что в Армении есть программа, благодаря которой можно претендовать на содействие в плане создания собственного бизнеса, решил попытаться и представил заявку. После этого прошел бизнес-тренинг и представил свой проект, который получил одобрение жюри. И сейчас больше не планирую уезжать отсюда. Наоборот, намерен приложить все усилия, чтобы максимально развить свое дело. Тем более, я очень люблю работать с деревом и в той же России много занимался этим видом деятельности. Дай Бог, чтобы все удалось с собственным бизнесом, потому что, так уж сложилось в моей жизни, процесс взросления своих детей я особо не видел. Пусть хоть сейчас у меня будет возможность быть рядом со своими внуками», — искренне делится своими переживаниями и заодно планами на будущее наш собеседник.

В отличие от жителя села Сараландж, у Саркиса Асеяна из города Гюмри уверенности в начатом предприятии гораздо больше. 35-летний предприниматель тоже много лет жил и работал в России, в Краснодарском крае и Ростовской областт, где в основном специализировался на выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

«Но с каждым годом становилось все сложнее находится вдали от родных краев и, конечно же, хотелось никуда не уезжать и зарабатывать именно здесь. Говорят, мысли материализуются. И вот, будучи в России, я совершенно случайно по Общественному армянскому телевидению узнал об этой программе и решил в онлайн формате подать заявку.

На протяжении шести месяцев проходил тренинги и могу сказать, что это был огромный положительный опыт для меня в плане понимания всех тонкостей ведения бизнеса. В первых числах декабря прошлого года я наконец-то открыл собственную пекарню в центре Гюмри, где сейчас работаю вместе со своей женой.

Бизнес у нас продвигается довольно успешно, во-первых, потому что у меня есть многолетний опыт в пекарном деле, а во-вторых — место хорошее, в том числе и с точки зрения наличия туристов», — воодушевленно говорит С.Асеян, поясняя, что в общей сложности он инвестировал около 13 млн драмов, из которых 4 млн драмов получил в виде гранта на приобретение печей, холодильников, столов и пр.

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По планам, через год после предоставления оборудования специалисты проекта EU4IMPACT должны провести мониторинг во всех новосозданных компаниях с целью убедиться в надлежащей эксплуатации оборудования и нормальном функционировании бизнеса. А в случае надобности новоиспеченным предпринимателям будет оказано консультационное содействие, в ходе которого они получат дополнительные знания о том, как расширить свой бизнес, правильно вести финансовую документацию, а также найти партнеров и новые рынки.