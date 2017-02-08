Формирование единого цифрового пространства ЕАЭС является необходимой составляющей процесса интеграции стран-участниц союза и их включения в процесс глобальной цифровой трансформации. Речь, в частности, об интегрировании различных информационных систем и использовании единой системы межведомственного электронного взаимодействия между странами-участницами ЕАЭС.

О необходимости формирования единого цифрового пространства Евразийского экономического союза впервые заговорили еще в марте 2016 года в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян. В рамках создаваемой стратегии предстояло определить конкретные направления деятельности, в которых все страны смогут найти консенсус.

Одним из таких направлений был реестр отечественного программного обеспечения, а также электронное участие в государственных закупках.

“Мы хотим сделать так, чтобы любая компания союза могла беспрепятственно принять участие в электронном аукционе. Российская сторона не против увеличения конкуренции в этой сфере, — отметил в то время г-н Никифоров, заявив также о готовности к переговорам по созданию единого реестра программного обеспечения. — Мы готовы передать более двух тысяч зарегистрированных в реестре продуктов в наднациональный реестр”, — уточнил глава Минкомсвязи.

Наряду с этим было предложено создать единое тарифное пространство на услуги связи, а также унифицировать национальные законодательства в области персональных данных с тем, чтобы вести согласованную политику в области цифровой экономики. В итоге, общая цифровая повестка стала на протяжении всего 2016 года одной из самых обсуждаемых тем среди экспертов на всем пространстве ЕАЭС. Для проработки стратегических инициатив в формировании цифровой экономики был рассмотрен также позитивный и негативный опыт, накопленный у соседних стран, особенно у Евросоюза.

Европейский союз буквально за год до этого выступил с инициативой построения на своей территории единого цифрового рынка, выделив три ключевые составляющие для цифрового рынка: лучшие условия доступа для потребителей и бизнеса на территории Европы, создание единых правовых условий и равных конкурентных возможностей для цифровых сетей и инновационных сервисов, максимизация потенциала роста цифровой экономики.

Для того, чтобы понять, насколько важно создание единого цифрового рынка, достаточно привести результаты последних исследований, наглядно демонстрирующих, что весь мир сегодня идет к цифровому будущему. Так, по данным Международного союза электросвязи, в период с 2000 по 2015 годы удельный вес пользователей интернета в мире увеличился почти в семь раз − с 6,5 до 43% населения. В свою очередь агентство Internet World Stats отмечает, что на июнь 2016 года число пользователей интернета в Армении достигло почти 70%, в Беларуси — 59%, в Казахстане — 54,3%, в Кыргызстане — 36,2%, а в России — 75,5%.

В этом смысле основная задача на пути развития цифровой экономики сводится к обеспечению безопасности при трансграничных покупках, с точки зрения обеспечения гарантий по защите персональных данных потребителей. В целом же, одним из наиболее значимых результатов проделанной за последний год работы можно считать подготовку “Заявления о цифровой повестке ЕАЭС”, которое было рассмотрено главами четырех государств — Армении, Казахстана, Кыргызстана и России в декабре 2016 года. В рамках рабочей группы по выработке предложений по формированию цифрового пространства ЕАЭС до 2025 года были также разработаны два проекта. Первый из них касался общих подходов к формированию цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2030 года, а второй охватывал стратегические направления формирования и развития цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2025 года.

На днях в Евразийской экономической комиссии прошло заседание Координационного совета рабочей группы по выработке предложений по формированию цифрового пространства ЕАЭС до 2025 года, где и были представлены итоги деятельности экспертов, участников рынка и сотрудников ЕЭК в 2016 году. Как было отмечено во время заседания, проект основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года в течение ближайшего времени пройдет разные стадии доработок с учетом уточнений, новых предложений и согласований на всех уровнях вертикали управления в ЕАЭС. Далее, уже в декабре 2017 года его планируется представить на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету.

Еще одной важной темой на актуальной повестке дня стало функционирование внутренних рынков стран ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в первых числах февраля текущего года первом заседании профильного Консультативного комитета. Говоря о вопросах по устранению препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри Союза, председатель Консультативного комитета, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила, что препятствия и ограничения на внутренних рынках ЕАЭС должны быть внесены в специальные “дорожные карты”.

“Главы государств-членов неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий и ограничений. Сейчас мы активизируем эту работу, и Консультативный комитет, который начинает свою деятельность, является одним из инструментов повышения эффективности в этом направлении. Страны заинтересованы, чтобы рынок ЕАЭС функционировал как единый. Безусловно, мы будем двигаться, исходя из приоритетов стран, учитывая все предложения”, — уточнила министр ЕЭК.

Вопрос в том, что анализ существующих норм права Союза показал, что ряд положений нуждается в обновлении. Одно из них касается препятствий на союзном рынке. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, отметим, что изъятия — это те препятствия, которые предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе. В свою очередь барьерами принято считать те препятствия, которые не соответствуют праву Союза. К ограничениям же относятся препятствия, возникающие в связи с принятием государствами-членами ограничительных мер как в соответствии с правом Союза, так и в связи с имеющимися пробелами в праве Союза. По предварительной оценке, на сегодняшний день имеется в общей сложности порядка 370 препятствий, из которых львиная доля приходится на изъятия и ограничения.

Так вот, в ближайшие несколько месяцев будут созданы специальные “дорожные карты”, где будут прописаны изъятия и ограничения по направлениям деятельности и планы по их устранению каждой страной-участницей в соответствии с ее экономическими возможностями. Тем самым, страны ЕАЭС определят точные сроки устранения препятствий на внутренних рынках Союза.

На заседании профильного Консультативного комитета был также обсужден порядок ведения реестра барьеров, изъятий и ограничений — документа, который станет нормативной базой для дальнейшей работы по выявлению и устранению проблем на внутренних рынках Союза, сделав работы в этом направлении более эффективными.