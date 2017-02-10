Экономика Февраль 10, 2017 | Автор : admin

По заданию премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Управление госимуществом Армении представило в правительство данные по предприятиям с государственным долевым участием за 2013, 2014, 2015 годы и за первое полугодие 2016 года — с анализом данных.

Об этом вчера на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, добавив, что по результатам анализа сформирован список предприятий, работающих с ущербом или же без прибыли.

“В то же время составлен список предприятий, работающих с малой прибылью на основе коэффициента рентабельности. Мы разошлем эту справку всем ведомствам, и в 20-дневный срок ожидаем выражения их позиций о целесообразности этих госкомпаний”, — сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.