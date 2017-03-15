Экономика Март 15, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян совершил рабочую поездку в Сюникскую область РА.

Глава правительства сначала побывал на территории канатной дороги “Крылья Татева”, где в ходе состоявшегося совещания представители фонда “Инициативы развития Армении” представили премьер-министру проект инвестиционной программы “Ворота Татева”. В рамках программы планируется на территории, прилегающей к станции “Галидзор” канатной дороги “Крылья Татева”, построить комплекс “Ворота Татева”, в который будут включены информационные, рекреационные и предлагающие услуги инфраструктуры и службы, способствующие росту количества посетителей, увеличению видов услуг и повышению их качества. Согласно уже разработанному генеральному плану, в рамках первого этапа программы планируется создать центр посетителей, представляющих национальную кухню и традиции, объекты питания, центр старинных традиционных армянских игр и развлечений. Программа предусматривает инвестиции на сумму около 95 млн долларов США по 6 стратегическим направлениям, в результате чего будет создано около 1500 новых рабочих мест, а число посещающих регион туристов удвоится, достигнув ежегодно 400 тысяч. Было отмечено, что программу можно осуществить в рамках сотрудничества государства и частного сектора и на территории, прилегающей к станции “Галидзор” канатной дороги “Крылья Татева”, необходимо решить инфраструктурные задачи. Планируется привлечь средства также от международных финансовых организаций. Премьер-министр приветствовал проект программы, предложив привести ее в окончательный вид и в ближайшее время обсудить в правительстве.

Затем Карен Карапетян посетил армяно-французский кардиологический центр в Горисе, в ходе посещения ознакомился с созданными в нем условиями и предоставляемыми медицинскими услугами. Было отмечено, что действующий с 2013 года центр имеет региональное значение, обслуживая население Сюникской, Вайоцдзорской областей и Арцаха. Оснащенное современным оборудованием медицинское учреждение ежегодно в среднем обслуживает 1500 человек и проводит 500 операций. Карен Карапетян побеседовал также с пациентами, которые выразили удовлетворение качеством медицинских услуг и обслуживания центра. Коснувшись вопроса распределения государственного заказа в сфере здравоохранения, премьер-министр отметил, что правительство планирует пересмотреть политику в этой сфере и осуществить системные реформы.

Глава правительства побывал также в средней школе №1 села Тех Сюникской области, посетил открывшуюся по инициативе Союза предприятий информационных технологий инженерную лабораторию “Армат”, в которой бесплатное технологическое образование получат школьники как этой общины, так и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министру представили, что в этой современной лаборатории, оборудованной трехмерным принтером, компьютерами и робототехническими устройствами, учащиеся будут обучаться основам программирования и роботостроения. Наряду с внеурочными курсами, учащиеся в лаборатории также примут участие в ряде поощрительных мероприятий, на которых применят приобретенные навыки, будут вовлечены в более широкую и творческую среду, ознакомятся с работами кружков учащихся других школ. Инженерные лаборатории “Армат”, которые с целью пропорционального областного развития в первоочередном порядке основываются в областях, действуют примерно в 200 школах РА и Арцаха. В “Армате” в настоящее время проходят обучение более 5 тысяч школьников. Карен Карапетян отметил важность развития непрерывного технологического образования в нашей стране и подчеркнул, что для Армении сфера информационных технологий может стать движущей силой прогресса экономики.

На второй день рабочей поездки в Сюникскую область премьер-министр Карен Карапетян посетил Агаракский медно-молибденовый комбинат. Руководство предприятия представило премьер-министру финансовые показатели 2016 года и прогнозы на 2017 год касательно ситуации на рынке и ожидаемых объемов. Карен Карапетян предложил не ждать в состоянии пассивного наблюдателя, когда рынок станет благоприятным, и представить в правительство программу — конкретный пакет мероприятий, инвестиций и шагов, которые будут способствовать повышению эффективности предприятия. Премьер-министр от имени правительства выразил готовность обсудить возможности поддержки комбината. “Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприниматели, такие крупные предприятия были успешными, чтобы инвесторы были удовлетворены своими доходами, потому что мультипликативный эффект этого — благополучное будущее всех нас. Это зарплата, новые рабочие места, социальная ответственность и, наконец, налоги. Ожидаем ваших предложений касательно оздоровления, улучшения финансового положения предприятия”, — отметил глава правительства.

Из Агарака премьер-министр Карапетян направился на Зангезурский медно-молибденовый комбинат, обошел территорию горнодобывающего предприятия, ознакомился с текущей ситуацией, показателями и программами развития.

Глава правительства побывал также на территории строящегося в общине Сюник завода “Сюник Фуд”. Компания планирует заняться в Сюникской области консервированием фруктов и овощей. Премьер-министру представили ход работ, осуществляемых в рамках инвестиционной программы, прогнозируемые объемы производства и экспорта. Было отмечено, что в результате реализации инвестиционной программы планируется создать около 210 рабочих мест.