Экономика Апрель 14, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян посетил Министерство сельского хозяйства РА. В ходе состоявшегося совещания были представлены текущие программы министерства, итоги международного сотрудничества, перспективы и проекты развития сферы.

Была также затронута программа развития производства яровой пшеницы, гречихи, гороха, ярового ячменя, кукурузы, люцерны и эспарцета. Было доложено, что процесс ввоза семян и снабжения ими уже осуществляется. Часть семян приобретена также на Гюмрийской селекционной станции, у которой стоимость продажи семян намного ниже. Глава правительства отметил важность развития и расширения деятельности Гюмрийской селекционной станции и поручил за короткий период представить соответствующую программу.

“Почему по сей день не сделали расчет того, как сделать, чтобы снизить зависимость от внешнего завоза? Постоянно говорим о замещении импорта, значит должны изучить, что импортирует Армения и чем мы можем это заменить. Почему не рассматриваем сферу семян, если у нас есть селекционная станция? Если говорим о замене импорта внутренней продукцией, и у нас есть хорошо работающая структура, значит мы должны расширить ее деятельность. На базе Гюмрийской селекционной станции нужно создать закрытое акционерное общество, которое может стать нормальной коммерческой структурой, занимающейся и производством семян, и их продажей. Сферу семян нужно сделать бизнесом, зарабатывать этим бизнесом деньги, каждый год не выделять на субсидирование еще большую сумму”, — сказал Карен Карапетян.

Было сообщено, что с целью надлежащей организации работ весенней посевной с высокой финансовой дисциплиной начался процесс раздачи крестьянским хозяйствам удобрений, дизельного топлива. В результате повышения адресности и целенаправленности предоставления дизельного топлива будет сэкономлено 1,5 млрд драмов. Премьер-министр отметил, что при расходовании любых средств, принятии решений нужно проявлять жесткое отношение.

“Нужно понять, для чего тратим? Что получим в результате? За каждым расходом, каждым решением должен следовать численный ответ. Вы должны в числах мне представлять, что получите в результате. Другие решения приниматься не будут. Такие слова, как проанализировать, мониторинг и им подобные должны использоваться минимально, говорите лаконично, суммами, результатами”, — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр проинформировал, что ведутся работы в направлении производства в Армении органических удобрений: испытания показали, что они более эффективны, цена выгодная. Пакет инвестиционной программы представлен в правительство.

Карену Карапетяну представили работы, осуществляемые в направлении внедрения системы сельскохозяйственного страхования, развития интенсивных садов, импорта противоградовых сетей на доступных условиях, реализации программ лизингового предоставления сельхозтехники, внедрения эффективной — капельной системы орошения на сельскохозяйственных земельных участках. Предусмотрена также пилотная программа предоставления доступных кредитов для заготовки сельскохозяйственного сырья, в результате реализации которой между заготовительными организациями и крестьянскими хозяйствами будут заключаться гарантированные контракты, а крестьянин получит деньги за заготавливаемую продукцию в момент заготовки.

Были также затронуты программы повышения плодородности земель, зонирования сельского хозяйства, организации учебных курсов для фермеров и деятельность Фонда развития сельского хозяйства. Премьер-министр Карапетян указал на важность эффективной и четкой реализации всех указанных программ. Коснувшись деятельности указанного фонда, премьер-министр счел необходимым вовлечь частный сектор в осуществляемые фондом программы, обеспечивающие высокую прибыльность и окупаемость за короткий период, а дешевые кредитные средства направить на стратегические программы.

“Мы должны сделать фонд тем инструментом, которым мы будем развивать фермерские хозяйства, капельную систему, внедрять интенсивные сады, осуществлять лизинговую программу, предоставлять консалтинговые услуги, чтобы изменить ситуацию”, — сказал премьер-министр, указав на важность последовательной работы в направлении всех указанных шагов.

“Чего я жду: мы должны предложить, внедрить то, что является новшеством, что может принести прибыль. У вас должно быть N-ное количество рецептов счастья. Мы должны внедрить необходимый инструментарий, который приведет к решению проблем”, — сказал Карен Карапетян и потребовал осуществления всех программ своевременно и с высокой эффективностью.