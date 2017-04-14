Экономика Апрель 14, 2017 | Автор : admin

В КЗЭК Армении обратилась совместная армяно-канадская компания “Гранд Тобако” с сообщением о том, что столкнулась с определенными препятствиями при реализации своей продукции на территории РФ. В частности, компания Philip Morris Brands Sarl , войдя в сговор с рядом крупных супермаркетов, пыталась воспрепятствовать реализации продукции компании “Гранд Тобако” на территории РФ.

По мнению компании Philip Morris Brands Sarl, сигареты компании “Гранд Тобако” Ararat похожи на Marlboro, что может привести к запутыванию потребителей, и компания Philip Morris Brands Sarl обратилась в суд с тем, чтобы запретить реализацию продукции компании “Гранд Тобако” на территории РФ.

КЗЭК Армении, изучив материалы дела, пришла к выводу, что о запутывании потребителей не может быть и речи.

Как сообщили Арменпресс в КЗЭК Армении, в сотрудничестве с соответствующими службами РФ, они осуществили защиту законных интересов компании “Гранд Тобако” на территории РФ. Антимонопольный комитет РФ также пришел к выводу, что торговая марка “Гранд Тобако” не нарушила никаких положений законодательства, действовала добросовестно, сохраняя правила здоровой конкуренции.

Спор о дизайне пачек сигарет в судебное поле два производителя табака перенесли ещё в прошлом году, и вот 31 марта Арбитражный суд Москвы принял окончательное решение по делу.

В прошлом году компания Philip Morris Brands Sarl обратилась в столичный арбитраж с иском против ООО “Гранд Тобако”: не производителя, а импортёра. Требование было жёсткое: запретить использовать товарный знак Ararat на территории России, изъять и уничтожить все эти сигареты, взыскать 5 млн руб. компенсации. Зарубежный бренд настаивал на схожести до степени смешения дизайна пачек сигарет “Арарат” и “Мальборо”. Точно такие споры были и в других странах: армянский производитель удачно отстоял свои позиции в Ливане, в Кувейте, в ОАЭ и на Тайване. На родине “обвиняемого табака” Административный суд Республики Армения тоже отклонил иск против Агентства интеллектуальной собственности Министерства экономики РА, которое зарегистрировало “сигареты имени горы” в качестве товарного знака.

Впрочем, и у Федеральной антимонопольной службы России к оформлению армянских сигарет претензий не было. Об этом её представители заявили и на судебном процессе (как третья сторона). Официальная позиция заместителя председателя ФАС РФ Андрея Кашеварова: между товарными знаками этих двух компаний нет схожести до степени смешения. Следовательно, и препятствия для продажи сигарет соседнего государства в нашей стране быть не должно.

А 22 марта суд полностью отклонил иск компании Philip Morris Brands Sarl против импортёра сигарет армянского производителя.

Оценив представленные сторонами доказательства “в их совокупности и взаимосвязи”, Арбитражный суд Москвы пришёл к выводу: сравнительный анализ изобразительных частей товарных знаков истца и упаковок пачек сигарет из Армении позволяет установить отсутствие сходства до степени смешения изобразительных элементов товарных знаков как каждого в отдельности, так и в композиции.

Утверждения производителя об уникальности элемента дизайна “Мальборо” “руфтоп” и намерения стороны противника формировать иллюзию причастности к их товарному знаку суд посчитал необоснованными. Спорный элемент — стилизованное изображение горы, священной для армянского народа, единая смысловая композиция со словесным элементом “Арарат”.

Это решение может стать положительным прецедентом для всех экспортеров, которые сталкиваются на территории стран ЕАЭС с конкурентными проблемами. КЗЭК придает важное значение защите интересов добросовестных производителей, чтобы те могли беспрепятственно вывозить и реализовать свою продукцию.