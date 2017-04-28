Экономика Апрель 28, 2017 | Автор : admin

У премьер-министра Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, касающихся развития местного производства.

Главе правительства представили работы, направленные на замещение импорта местной продукцией, возможности и объемы. Было отмечено, что в настоящее время формируются группы товаров, в части которых возможна организация этого процесса. Предложено сформировать соответствующую площадку, на которой путем активных контактов местный производитель сможет найти потребителя своей продукции, тем самым стимулируя производство.

Премьер-министр отметил, что к вопросу нужно отнестись серьезно, последовательно и внимательно, добавив: “Необходимо разработать разумный вариант, чтобы конкуренция не нарушалась, но мы должны фермерам, имеющим потенциал и перспективу, помочь развиваться, стимулировать рост экспорта”.