Ереванский “Алашкерт” защитил титул чемпиона Армении по футболу. Причем очередной титул команда оформила преждевременно.

В матче предпоследнего тура подопечные Абраама Хашманяна победили со счетом 3:1 гюмрийский “Ширак”, до этого тоже сохранявший шансы на первое место. Исход “золотого” матча определили голы Артака Едигаряна (на 41-й минуте), Миграна Манасяна (54) и Уроша Ненадовича (63), на которые гости ответили метким ударом Арама Мурадяна на 78-й минуте. Таким образом, “Алашкерт” стал недосягаемым и для “Гандзасар-Капана”, победившего дома “Бананц” со счетом 2:1. С аналогичным результатом “Пюник” переиграл “Арарат”. Матчи заключительного 30 тура состоятся 31 мая. В турнирной таблице сложилась следующая ситуация: “Алашкерт” — 61, “Гандзасар-Капан” — 56, “Ширак” — 52, “Пюник” — 42, “Бананц” — 21, “Арарат” — 12 очков.