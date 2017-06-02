Экономика Июнь 02, 2017 | Автор : admin

Для обеспечения действия нового Налогового кодекса Армении с 1 января 2018 года в правительство Армении для утверждения представлен перечень офшорных зон (стран). Этот вопрос включен в повестку заседания правительства Армении 1 июня.

По ст. 125 принятого 4 октября 2016 года нового Налогового кодекса Армении устанавливается порядок уплаты налогов резидентами и нерезидентами в связи с экономической деятельностью в офшорах. “Проблема в том, что пока не утвержден перечень офшорных зон (стран), в отношении которых с 1 января 2018 года будет действовать ст. 125 принятого 4 октября 2016 года нового Налогового кодекса Армении”, — сказано в обосновании.

В перечень офшорных зон (стран) включены 37 стран и разные их регионы. Среди них — Андорра, ОАЭ, Люксембург, Лихтенштейн, Кипр, Коста-Рика, Панама, Швейцария и пр.