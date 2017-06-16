Президент Серж Саргсян 14 июня принял председателя Агентства по международному сотрудничеству Японии Шиничи Китаоку.

Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду, что в результате его визита в Армению родятся новые программы и идеи, направленные на армяно-японское взаимодействие, которые обогатят повестку межгосударственных отношений. Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, двусторонние отношения успешно развивались, демонстрируя в последние годы позитивную динамику, чему, по словам Президента, ощутимо способствовало открытие в 2010 году в Токио посольство РА, а в 2015 году в Ереване посольства Японии.

Во время встречи Президент Саргсян с теплотой упомянул о своем визите в Японию в июне 2012 года и плодотворных встречах с императором и премьер-министром Японии.

Подчеркнув, что со времени обретения Арменией независимости Япония посредством своих государственных программ постоянно оказывала помощь стабильному экономическому развитию Армении, Президент Республики выразил благодарность правительству этой страны и высоко оценил вклад Японии в дело развития Армении, посредством кредитов, грантов, программ технической помощи и т.д., в чём особенно велика роль Агентства по международному сотрудничеству Японии.

Серж Саргсян и Шиничи Китаока с удовлетворением говорили о развитии взаимодействия в ряде отраслей, в том числе, в деле предотвращения стихийных бедствий, в сферах инфраструктур и информационных технологий. Они обоюдно выразили готовность расширять существующее взаимодействие.

Шиничи Китаока с большой теплотой говорил об имеющей тысячелетнюю историю армянский цивилизации, культуре, с которой, по его словам, хорошо знаком в силу своей специальности.