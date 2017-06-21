В ходе рабочей встречи с Президентом Республики министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян 16 июня доложил о реализуемых в сфере реформах, ожидаемых результатах, текущих программах и возможностях решения существующих проблем. А.Манукян сообщил Президенту о программах регионального сотрудничества и осуществляемых в этом направлении мероприятиях, в частности, о ходе программы строительства высоковольтных воздушных линий электропередач Иран — Армения и Армения — Грузия.

Президент Республики поручил активизировать работы, сделать всё возможное для завершения намеченных проектов в установленные сроки, подчеркнув, что они имеют важное значение как для безопасности и надежности энергетической системы Армении, так и в деле обеспечения участия нашей страны в региональных проектах.

В этом контексте министр Манукян доложил о ходе реализации и ожидаемых результатах широкомасштабного проекта по ремонту и модернизации подстанций высоковольтных электрических сетей.

Министр коснулся программы продления срока эксплуатации и модернизации второго энергоблока Армянской АЭС, представил проведенные работы и предстоящие действия. Подчеркнув важность программы продления срока эксплуатации Армянской АЭС, Президент поручил держать ее под постоянным контролем, уделять должное внимание качеству мероприятий по повышению безопасности станции.

Ашот Манукян представил также основные положения дополненной и переработанной концепции перспективного развития энергетической сферы на период до 2036 года. Министр доложил Президенту Республики о перспективах развития в Армении “зеленой энергетики”, в частности, о программах, реализуемых в направлении получения электрической энергии от солнца, ветра, а также от переработки твердых бытовых отходов, о перспективах регионального сотрудничества. Были затронуты вопросы эффективности управления недрами, речь шла об экологических проблемах недропользования и необходимости комплексного всеобъемлющего исследования недр. Относительно этого даны соответствующие поручения. Президент Республики поручил также в негазифицированных населенных пунктах ускорить работы по оценке альтернативных вариантов обеспечения бытовых нужд, в первую очередь, найти эффективные варианты решения проблем в приграничных общинах.