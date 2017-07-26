Во время рабочей встречи с Президентом Республики министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян 20 июля доложил о ходе выполнения поручений Президента, в том числе, касаясь выполненных в сфере социальной защиты работ и ожидаемых в отрасли системных изменений.

В связи с работами, осуществлёнными в сфере пенсий, пособий и других денежных выплат министр Асатрян представил, в частности, работу по уточнению данных пенсионеров (очистка списков), совершенствованию информационных инфраструктур сферы, повышению сумм, выдаваемых отдельным категориям военнослужащих и членам их семей. Министр отметил также, что с целью повышения адресности расходов пересмотрены условия и порядок назначения (выплаты) пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Президент Республики поручил ускорить работы также по уточнению учёта трудового стажа, уменьшению возможных случайных или намеренных ошибок, повышению ответственности, а также расширению круга социальных услуг, предоставляемых гражданам в онлайн режиме.

Артем Асатрян доложил, что коренным образом пересматриваются методика и подходы к оценке необеспеченности семьи и предоставления социальной помощи, в основе которых заложены обеспечение занятостью каждого трудоспособного члена семьи и повышение адресности программ социальной помощи.

Доклад министра труда и социальных вопросов включал также осуществляемую работу в направлении новой структуры, формируемой в сфере врачебно-социальной экспертизы, которая предусматривает установление инвалидности методом документальной экспертизы, применение новой модели инвалидности, что даст возможность внедрить критерии отделяющие болезнь от инвалидности и на основе оцененной нужды предоставлять необходимые восстановительные услуги.

Касаясь реализованных в сфере защиты детей реформ, министр Асатрян отметил, что до конца 2017 года намечается реорганизовать 6 учреждений круглосуточного содержания, имеющихся в системе Министерства, превратив их в дневные центры помощи детям и семьям.

Министр доложил также, что в настоящее время коренным преобразованиям подвергается трудовой кодекс, ведутся работы в направлении формирования необходимых институциональных основ с целью сохранения позитивных тенденций и предотвращения негативных тенденций демографической ситуации, во исполнение поручения, данного Президентом Республики в конце прошлого года на заседании Совета безопасности РА во время обсуждения вопроса о Стратегии демографической политики РА и списке мероприятий, обеспечивающих её реализацию (2009-2035гг.).

На рабочей встрече с Президентом Артем Асатрян представил также программы, которые намечены с целью повышения адресности и эффективности программ сферы социальной защиты и предполагают полноценное внедрение новых информационных технологий, систем мониторинга и оценки.