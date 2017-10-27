Премьер-министр РА Карен Карапетян 24 октября принял премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова. Карен Карапетян поздравил коллегу со вступлением в должность и пожелал ему дальнейших успехов. Он выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения двух народов являются хорошим фундаментом для расширения политического диалога, реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Премьер-министр РА заметил, что, несмотря на то, что объемы товарооборота между двумя странами невелики, есть положительная динамика и потенциал для его увеличения. “Эту положительную динамику нужно стимулировать, в том числе деятельностью межправительственной комиссии. Несомненно, как в Армении, так и в Кыргызстане есть перспективные проекты, которые можно осуществить совместно и которые могут быть взаимовыгодными”, — сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр Сапар Исаков, в свою очередь, выразил готовность к углублению сотрудничества, заметив, что имеющиеся между двумя странами экономические отношения не соответствуют уровню политического диалога. “С нашей стороны мы полностью готовы содействовать развитию двусторонних экономических отношений”, — добавил премьер-министр Кыргызстана.

Стороны отметили, что сотрудничество в евразийских интеграционных процессах и применение в этих рамках согласованных механизмов позволят еще больше обогатить армяно-кыргызские отношения. Собеседники отметили также важность и необходимость обмена опытом, приобретенным в направленных на экономическое развитие процессах.