Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян 3 ноября в Ташкенте принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в узком, затем в расширенном составе.

В своем слове в ходе заседания глав правительств в узком формате премьер-министр отметил, что Договор о зоне свободной торговли является той базой, которая предоставляет широкие возможности для продвижения в СНГ взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Карен Карапетян подчеркнул, что Армения готова и далее выстраивать отношения с государствами-участниками на этой площадке, выразив убеждение, что дальнейшее устранение торговых барьеров и реализация положений Договора о зоне свободной торговли положительно повлияют на экономический рост государств-участников и создадут возможности для углубления взаимодействия между экономиками стран СНГ.

На заседании было принято порядка двух десятков документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической сфере и по другим направлениям деятельности Содружества.

В рамках визита премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян встретился с главой правительства Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

В ходе беседы премьер-министр Карапетян отметил, что Армения заинтересована в активизации межгосударственных связей с Узбекистаном. По словам Карена Карапетяна, стороны должны активно развивать контакты на уровне бизнес-сообществ, торгово-промышленных палат, специализированных агентств развития. В этом плане была отмечена важность создания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Премьер-министр Армении обратил особое внимание на перспективы сотрудничества в рамках создаваемой на границе с Ираном свободной экономической зоны.

Собеседники обсудили возможности развития взаимодействия в области туризма, в частности, был затронут вопрос открытия прямого воздушного сообщения между Ереваном и Ташкентом, а также дипломатических представительств. Карен Карапетян и Абдулла Арипов договорились придать новый импульс двусторонним отношениям, что приведет к активизации как политических, так и экономических связей между двумя странами.

Состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Поблагодарив за тёплый прием, Карен Карапетян подчеркнул необходимость полноценного использования имеющегося между двумя государствами потенциала и возможностей сотрудничества.

Стороны особо акцентировали важность развития торгово-экономических отношений, в этом контексте подчеркнув создание и осуществление результативной деятельности совместной межправительственной комиссии. Были также затронуты возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма и информационных технологий.

Премьер-министр РА Карен Карапетян посетил в Ташкенте армянскую церковь Сурб Филипос и встретился с представителями армянской общины. В ходе беседы премьер-министр представил основные направления деятельности правительства, говорил о перспективах развития двусторонних отношений и в этом деле отметил важную роль общины.

“Мы чрезвычайно заинтересованы в участии армян диаспоры в деле развития Армении. Мы построили дружественные отношения со многими странами, используя потенциал нашей диаспоры. Во время встреч с руководством стран мы всегда отмечаем, что наши соотечественники являются законопослушными гражданами своих стран, но одновременно не забывают историческую родину, и в этом есть огромный потенциал. Мы будем предпринимать шаги в направлении активизации двусторонних связей и надеемся, что вы будете поддерживать активную связь с Арменией. Вы являетесь нашими послами в Узбекистане и можете быть послами Узбекистана в Армении”, — сказал Карен Карапетян.