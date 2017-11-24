Регион Ноябрь 24, 2017 | Автор : admin

Исторически располагаясь на перекрестке цивилизаций, Армения сумела сформировать глубокие корни уважения к иным культурам и верованиям. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на проходящем в Ереване форуме ОБСЕ “Противодействие и предотвращение преступлений на почве ненависти в отношении христиан и других религиозных групп: перспективы от ОБСЕ и за ее пределами”.

Как отметил министр, Армения — страна, первой в мире принявшая христианство на государственном уровне, армяне стоят у истоков формирования христианства. При этом у армян были прочные связи с мусульманскими и другими народами и странами. Как народ, национальные общины которого проживают во многих странах мира, армяне знают как цену нетерпимости, так и проблемы, обусловленные дискриминацией и ксенофобией, отметил Налбандян.

Представляя опыт Армении, министр напомнил, что армянскому народу пришлось на собственной земле испытать гонения в результате чужеземного владычества, в том числе гонения религиозного характера, и после присоединения к семье независимых государств не может закрывать глаза на страдания тех, кто продолжает подвергаться религиозной дискриминации и преступлениям на почве ненависти.

Как подчеркнул министр, Армения активно содействует международным усилиям, направленным на предотвращение дискриминации и насилия. В числе последних достижений принятие в 2015г. резолюций Советом по правам человека ООН и ГА ООН о предотвращении геноцидов и установлении международного дня памяти жертв геноцидов. Эти усилия продолжатся, заявил министр. Противодействие пропаганде ненависти, нетерпимости и ксенофобии было в числе приоритетов Армении в период председательства в СЕ в 2013 году.

Как отметил министр, проведение форума в Ереване является очередным шагом в усилиях, направленных на повышение информированности о проблемах находящихся под угрозой религиозных групп. В этой связи Эдвард Налбандян напомнил о проведении двух конференций в 2015 и 2017гг. вместе с ООН и странами-партнерами в защиту прав христиан и за мирное сосуществование. Армения также содействовала другим инициативам, направленным на информирование о проблеме защиты религиозных и этнических групп на Ближнем Востоке.

В 1990-2000 годах многочисленные армянские церкви, монастыри, кладбища были уничтожены или присвоены в местах, откуда было изгнано коренное армянское население. Подобная ситуация недопустима, сказал далее глава внешнеполитического ведомства Армении. По его словам, Армения внесла вклад в проведение конференций и обсуждений в защиту прав религиозных и этнических меньшинств. В рамках ОБСЕ разработан широкий круг обязательств, направленных на борьбу с расизмом и ксенофобией. “Настало время обеспечить, чтобы механизмы и опыт ОБСЕ эффективно служили защите представителей христианской и других религий в странах ОБСЕ”, — подчеркнул министр. В этой связи министр напомнил, что утвержденный на Будапештском саммите 1994 Краковский документ гласит, что страны-члены должны уделять должное внимание религиозным памятникам, если создавшие их общины их более не используют или не существуют в данном регионе.

Как отметил министр, статистика демонстрирует довольно грустную картину в плане религиозной свободы в мире. Согласно некоторым данным, около 80% человечества живет в условиях высоких или очень высоких религиозных ограничений.

По оценке министра, на пространстве ОБСЕ есть определенная тенденция среди стран, известных в плане нарушения взятых на себя обязательств, в плане сокрытия нарушений прав человека, основных свобод, и выдающих себя за островки толерантности, даже лучшие образцы для подражания.

“К сожалению, религию продолжают использовать для достижения содействия в конфликтах, не имеющих отношения к религии. Некоторые основанные на религиозной толерантности организации содействуют этим утверждениям, по сути усугубляя и без того сложную конфликтную ситуацию. Мы убеждены, что ОБСЕ и, в первую очередь, те страны-участники, которые являются членами организаций, действующих на религиозной основе, должны решительно отказаться от подобного опасного стиля деятельности. В действительности, большая часть разрушительных конфликтов происходит между представителями не разных, а одной религии, и это очевидно на примере современного Ближнего Востока”, — заявил Эдвард Налбандян.