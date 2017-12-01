Экономика Декабрь 01, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на вчерашнем заседании правительства поручил провести мероприятия, в результате которых экономические преступления с низкой степенью общественной угрозы будут декриминализованы.

Глава правительства напомнил, что в феврале 2017 года, по инициативе правительства Армении, были декриминализованы экономические преступления по части неуплаты налогов и пр. на сумму 2 000 000 драмов, повысив порог до 4 000 000 драмов, а также были уточнены основания для уголовного преследования по ряду других нарушений.

“В русле декриминализации указанных преступлений протекают и международные тенденции, что обосновано отсутствием общественной опасности при подобных преступлениях. Кроме того, всегда имеется возможность применить в подобных случаях иные правовые механизмы”, — сказал премьер-министр. Он поручил, исходя из вышесказанного, министрам юстиции и экономического развития, а также председателю КГД в 2-месячный срок совместно разработать и представить в правительство Армении проекты правовых актов по декриминализации экономических преступлений с низкой степенью общественной угрозы.

Другое поручение главы кабинета министров поручил уточнить порядок предоставления сертификата о стране происхождения товара. По словам Карена Карапетяна, в сфере экспорта, в частности, при решении вопроса о предоставлении таможенных льгот, важное значение имеет предоставление сертификата о стране происхождения товара. Очень важно, считает он, чтобы данный процесс осуществлялся четко, не создавая препятствий для добросовестных предпринимателей. Премьер-министр сообщил, что в данный момент Торгово-промышленная палата Армении принимает меры в направлении внедрения цифровых инструментов, в результате чего предоставление сертификатов будет осуществлять в электронном виде.

Карен Карапетян поручил в месячный срок разработать и представить в аппарат правительства Армении предложения об уточнении и упрощении порядка предоставления сертификатов и проведения экспертизы.