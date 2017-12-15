Регион Декабрь 15, 2017 | Автор : admin

Партия Зеленых Австралии включила в свою политическую платформу признание права народа Республики Арцах на самоопределение. Об этом сообщает комиссия Ай-Дат Австралии.

Партия Зеленых Австралии, которая официально признала Геноцид армян, призвала правительство страны “признать независимость НКР и усилить отношения с НКР и ее гражданами”. “Партия Зеленых Австралии констатирует усилия НКР по построению свободного, демократического государства на основе свободных парламентских выборов, а также усилия по формированию ответственного правительства”, — сказано в заявлении. Директор комиссии Ай-Дат Австралии Ваче Каграманян приветствовал решение Зеленых, особо отметив, что Карабах тысячелетиями оставался частью Армении.

Постпред Арцаха в Австралии Кайлар Микаэлян приветствовал решение Зеленых от имени правительства Арцаха. “Это действительно является историческим признанием. Народ Арцаха уже 26 лет живет в условиях угрозы своей безопасности и, тем не менее, смог построить демократическое государство, которое ожидает признания со стороны мира”, — сказал он.