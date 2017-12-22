Первый проект в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, связанный с цифровой прослеживаемостью, будет запущен в ближайшее время. Об этом заявила на состоявшемся недавно IV Евразийском экономическом конгрессе член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян.

“Цифровая прослеживаемость создает условия взаимного цифрового обмена и взаимодействия прежде всего в сфере торговли и, конечно, для госорганов”, — пояснила г-жа Минасян, добавив, что внедрение этого проекта позволит бизнесу, потребителям и государственным органам видеть весь путь товара от производства до покупателя и упростить взаимодействие всех участников цепочки.

Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года были утверждены в середине октября этого года президентами стран Союза. Тем самым, по словам министра ЕЭК, документ открыл новую цифровую страницу в евразийской интеграции, определив рамки цифровой интеграции.

“То есть было определено, где именно мы будем совместно реализовывать цифровую повестку. Также были прописаны механизмы реализации и решено реализовывать повестку самым быстрым и эффективным способом — через инициативы”, — уточнила г-жа Минасян.

Цифровая повестка ЕАЭС охватит все сферы экономики стран Союза. По примерным подсчетам, к 2025 году от 40 до 50% ВВП в наиболее развитых странах будут создаваться в рамках цифровой экономики. Это значит, что большинство бизнес-процессов будет реализовано с помощью цифровых платформ. Реализация же совместной цифровой повестки ЕАЭС, по оценкам экспертов, принесет Союзу дополнительный прирост ВВП до 1% в год, а также почти 8 млн новых рабочих мест в течение ближайших 7-8 лет. Кроме того, консолидация усилий позволит странам ЕАЭС стать полноправным участником глобального цифрового рынка.

В связи с этим, конечно же, возникает множество вопросов. Какие платформы будут работать в странах ЕАЭС? Кто будет управлять ими и данными, которые они аккумулируют, соответственно, формировать ту или иную бизнес-модель развития? Как добавленная стоимость, создаваемая цифровыми активами, будет распределяться между владельцами платформ и их пользователями?

В этом направлении уже принято решение о том, что цифровая повестка ЕАЭС будет проводиться как согласованная политика, а национальные программы цифровой трансформации пяти государств евразийского интеграционного объединения должны быть максимально синхронизированы. При этом реализация цифровой повестки ЕАЭС затронет все сферы сотрудничества, включая новые направления цифровой экономики, в связи с чем и возникает необходимость проведения согласованной политики, поскольку внедрение постиндустриальных технологий и форм деятельности может привести к внесению изменений и дополнений в договор о ЕАЭС.

Что касается цифровой прослеживаемости движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов Союза, то это первый из приоритетов для инициатив. Всего их на сегодня утверждено шесть. Остальные пять охватывают такие направления, как цифровая торговля, цифровые транспортные коридоры, цифровая промышленная кооперация, соглашение об обороте данных и так называемая система регулятивных “песочниц”.

“Любой гражданин или предприниматель, бизнес и госорган может прийти на площадку ЕЭК со своей цифровой инициативой, и мы ее обязательно рассмотрим в соответствии с утвержденным порядком. Поэтому призываю представителей экспертного и бизнес-сообществ участвовать в обсуждении инициатив и проектов реализации цифровой повестки и предлагать свои”, — отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК.