От Веди до Капса: в Армении строятся новые водохранилища
Для реализации второго этапа программы “Управление комбинированными водными ресурсами (река Ахурян)” немецкий банк развития KfW предоставит Армении порядка 18,5 млн евро. На днях правительством был одобрен проект соответствующего кредитного договора с банком, являющегося, по сути, продолжением финансового сотрудничества, поскольку ранее, в 2014 году, KfW выделял Армении кредит в размере 50 млн евро и грант в 2 млн евро на реализацию программы в сфере водного хозяйства.
Что касается нынешнего соглашения, то средства будут предоставлены сроком до 15 лет с 5-летним льготным периодом. Финансовые ресурсы предусматривается направить на восстановительные работы водохранилища Капс. Само же строительство Капсского водохранилища началось еще в 1980-х годах на реке Ахурян вблизи села Капс в Шираке. Предполагалось, что по завершении реализации проекта орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах, улучшится также система орошения вокруг Ахуряна. Однако после развала СССР строительство водохранилища было прекращено.
Сейчас же в рамках второго этапа программы планируется реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы, в результате чего будет обеспечено эффективное орошение территории общей площадью 740 гектаров.
С момента старта проекта в 2014 году, как отметил глава Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян, уже инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. Правительство на сегодня ведет работу с потенциальным партнером для разработки технического задания по проекту строительства Капсского водохранилища в Ширакской области. Параллельно обсуждается также возможность создания отдельного направления из Капсского водохранилища в Шираке до Армавира, которое позволит сделать более управляемым использование водных ресурсов Ахурянского водохранилища между Арменией и Турцией, увеличив пользу для нашей стороны.
Что касается работ по строительству Егвардского водохранилища, то, по словам г-на Арутюняна, работы приостановлены из-за дороговизны проекта и его низкой эффективности.
“У нас есть множество более значимых проектов, реализация которых приведет к более существенным результатам с меньшими затратами”, — пояснил глава Госкомитета водного хозяйства.
В рамках поручения премьер-министра Армении, продолжил он, на данном этапе есть 11 готовых проектов по строительству малых водохранилищ в Вайоцдзорской, Сюникской, Тавушской и Армавирской областях Армении, общий бюджет которых составит примерно 70 млн долларов. Реализовать проекты правительство планирует за счет частных инвестиций, в связи с чем уже ведется процесс обсуждений с потенциальными инвесторами.
На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ, а в ближайшие пять лет, судя по планам правительства, в этой сфере намечается существенный прогресс. В общей сложности предусмотрено построить четыре крупных водохранилища. Новое водохранилище появится в Веди с общим объемом в 29 млн кубометров, в Егварде — 90 млн кубометров, далее следует Капсское водохранилище, где на первом этапе планируется охватить объем в 25 млн кубометров, а на втором — до 60 млн кубометров. И, наконец, еще одно водохранилище будет построено на реках Селав и Мастара с общим объемом в 10 млн кубометров. Все это будет осуществляться в рамках кредитных программ, а расходы на программы составят порядка 350-400 млн долларов. Источниками финансирования выступят такие международные доноры, как Агентство международного сотрудничества Японии, Евразийский банк развития, Французское агентство развития, немецкий банк KFW и др.