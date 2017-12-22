Для реализации второго этапа программы “Управление комбинированными водными ресурсами (река Ахурян)” немецкий банк развития KfW предоставит Армении порядка 18,5 млн евро. На днях правительством был одобрен проект соответствующего кредитного договора с банком, являющегося, по сути, продолжением финансового сотрудничества, поскольку ранее, в 2014 году, KfW выделял Армении кредит в размере 50 млн евро и грант в 2 млн евро на реализацию программы в сфере водного хозяйства.

Что касается нынешнего соглашения, то средства будут предоставлены сроком до 15 лет с 5-летним льготным периодом. Финансовые ресурсы предусматривается направить на восстановительные работы водохранилища Капс. Само же строительство Капсского водохранилища началось еще в 1980-х годах на реке Ахурян вблизи села Капс в Шираке. Предполагалось, что по завершении реализации проекта орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах, улучшится также система орошения вокруг Ахуряна. Однако после развала СССР строительство водохранилища было прекращено.

Сейчас же в рамках второго этапа программы планируется реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы, в результате чего будет обеспечено эффективное орошение территории общей площадью 740 гектаров.

С момента старта проекта в 2014 году, как отметил глава Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян, уже инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. Правительство на сегодня ведет работу с потенциальным партнером для разработки технического задания по проекту строительства Капсского водохранилища в Ширакской области. Параллельно обсуждается также возможность создания отдельного направления из Капсского водохранилища в Шираке до Армавира, которое позволит сделать более управляемым использование водных ресурсов Ахурянского водохранилища между Арменией и Турцией, увеличив пользу для нашей стороны.

Что касается работ по строительству Егвардского водохранилища, то, по словам г-на Арутюняна, работы приостановлены из-за дороговизны проекта и его низкой эффективности.

“У нас есть множество более значимых проектов, реализация которых приведет к более существенным результатам с меньшими затратами”, — пояснил глава Госкомитета водного хозяйства.

В рамках поручения премьер-министра Армении, продолжил он, на данном этапе есть 11 готовых проектов по строительству малых водохранилищ в Вайоцдзорской, Сюникской, Тавушской и Армавирской областях Армении, общий бюджет которых составит примерно 70 млн долларов. Реализовать проекты правительство планирует за счет частных инвестиций, в связи с чем уже ведется процесс обсуждений с потенциальными инвесторами.

На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ, а в ближайшие пять лет, судя по планам правительства, в этой сфере намечается существенный прогресс. В общей сложности предусмотрено построить четыре крупных водохранилища. Новое водохранилище появится в Веди с общим объемом в 29 млн кубометров, в Егварде — 90 млн кубометров, далее следует Капсское водохранилище, где на первом этапе планируется охватить объем в 25 млн кубометров, а на втором — до 60 млн кубометров. И, наконец, еще одно водохранилище будет построено на реках Селав и Мастара с общим объемом в 10 млн кубометров. Все это будет осуществляться в рамках кредитных программ, а расходы на программы составят порядка 350-400 млн долларов. Источниками финансирования выступят такие международные доноры, как Агентство международного сотрудничества Японии, Евразийский банк развития, Французское агентство развития, немецкий банк KFW и др.