Главным событием международной экономической жизни этой недели, безусловно, можно назвать Всемирный экономический форум в швейцарском курортном городке Давос, на котором вот уже в 48-й раз (начиная с 1971 года) встретились сильные мира сего для обсуждения глобальных вызовов в мировой экономике. И не только. В этом году политическая тематика преобладала больше, чем обычно, что особенно ощущалось из самого девиза нынешнего мероприятия — “Создание совместного будущего в разобщенном мире” (Creating a Shared Future in a Fractured World). Как говорится, миру — мир, а у бизнеса свои интересы, не ограничивающиеся границами отдельных государств.

“Десять лет назад, когда лидеры собрались в Давосе, мы были в начале мирового финансового кризиса. Я предсказывал, что за финансовым кризисом последует экономический, и в конечном счете социальный. Сейчас, десять лет спустя, мы с оптимизмом смотрим в будущее, справившись с финансовым кризисом и вернувшись к сильному экономическому росту. Но мы по-прежнему пребываем в социальном кризисе, и нет сомнений, что мы живем в разобщенном мире. Оптимизм не должен позволить нам забыть, что экономический рост без возобновления “социального контракта” не будет устойчивым”, — заявил в своем обращении к участникам форума его основатель Клаус Шваб.

Проблеме социального кризиса и увеличивающегося во всех странах мира неравенства доходов было посвящено в этом году в Давосе немало обсуждений. Тема более чем актуальная, особенно на фоне сложившейся сегодня в мире парадоксальной ситуации, при которой восьмерке самых богатых людей на планете принадлежит такая же сумма богатства, как и четырем миллиардам самых бедных людей. О возможных последствиях этого начали задумываться даже главные выгодоприобретатели от глобализации. Так, генеральный директор и председатель самой крупной в мире фирмы по управлению активами (их у нее более шести триллионов долларов) BlackRock Ларри Финк заявил в своем обращении, что “общество требует, чтобы компании как государственные, так и частные, служили социальной цели”.

“Для того, чтобы со временем добиться успеха, каждая компания должна не только демонстрировать хорошие финансовые показатели, но и показывать, как она вносит положительный вклад в общество. Компании должны приносить выгоду всем заинтересованным лицам, включая акционеров, сотрудников, клиентов и общество, в котором они работают”, — изложил свою позицию глава BlackRock.

В целом же в ходе Всемирного экономического форума-2018 было проведено порядка 400 сессий, посвященных различным проблемам — от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок. К слову, в этом году в Давосе впервые были запланированы закрытые мероприятия для обсуждения ситуации в горячих точках, таких, как Сирия, Корейский полуостров, Ближний Восток и Сомали. Подобная повестка во многом объяснялась ожидаемым визитом многих ведущих политиков, в том числе президента США Дональда Трампа. Сюда приехали около семи десятков глав государств и правительств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии ЕС Жан-Клод Юнкер. “У нас практически европейский саммит”, — отшутился по этому поводу президент Всемирного экономического форума Берге Бренде.

Впрочем, помимо европейских лидеров в Давосе присутствовали президенты и главы правительств многих африканских, ближневосточных и латиноамериканских стран. Ну, и по традиции на форуме собрались руководители авторитетных международных организаций — от ООН, МВФ и Всемирного банка до Greenpeace и Oxfam.

I’ll be back — Армении уже есть что сказать

После девятилетнего перерыва на Давосский экономический форум в этом году поехала и армянская делегация во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. В последний раз наша страна принимала участие там еще в 2009 году, будучи представлена на уровне главы государства Сержа Саргсяна. Это был период, когда весь мир уже полностью охватил международный финансово-экономический кризис, что впоследствии и стало поводом для экономических властей Армении не посещать более форум, мотивируя экономией средств на поездку в горнолыжный курорт в швейцарском Давосе. Более того, бывший министр экономики Тигран Давтян как-то сказал, что Давос Армении абсолютно не интересен.

Такой подход в то время, возможно, и был как-то оправдан, но все равно выглядел как минимум странно, поскольку ежегодно в Давосе собираются самые влиятельные люди планеты — от представителей бизнес-элит, до глав государств, правительств и международных организаций. Так что, ответ на вопрос — кто кому не интересен — был вполне очевиден.

Нежелание армянских властей присутствовать в Давосе многие наши эксперты объясняли тем, что на Всемирном экономическом форуме существует негласное правило — рассказывать об успехах в местной экономике. А, поскольку Армения все эти годы заметно буксовала по многим направлениям экономической жизни, то особо похвастаться было нечем. В этом смысле сообщение о том, что премьер-министр Карен Карапетян собирается в этом году поехать в Давос, стало главной интригой последних дней, как бы лишний раз подтверждая, что главе правительства Армении и экономическому блоку уже есть что сказать в контексте развития отечественной экономики, выступая на одной из самых именитых международных площадок. Тем более, что премьер изначально заявил о том, что в рамках своего визита в Давос он представит экономический потенциал и возможности Армении.

В итоге, сразу же по приезде в Давос г-н Карапетян встретился со швейцарскими предпринимателями, рассказав им о проведенных в Армении реформах и ожидаемых в результате этого макроэкономических показателях.

“Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2017 года составит 7%. Этому способствовали рост в промышленности, торговле, сфере услуг. Зарегистрирован также рост в объемах экспорта, который в январе-ноябре 2017 года составил 23,5%, а импорта — 28%. Думаю, у нас будет самый высокий рост в регионе, — представил ситуацию премьер, призвав предпринимателей заниматься бизнесом и осуществлять инвестиции в Армении. — Наша страна достойна этого. Мы предприняли значительные реформы в разных сферах, чтобы стимулировать местных предпринимателей и иностранных инвесторов”, — аргументировал он, порекомендовав заодно направления, которые наиболее актуальны, с точки зрения инвестиций.

Среди них — сельское хозяйство и виноделие, сфера информационных и высоких технологий, туризм, фармацевтика, энергетика, горнодобывающая промышленность и ювелирная отрасль. Да, согласился премьер, Армения — страна маленькая. Но зато она на сегодня имеет выход на большие рынки, являясь членом ЕАЭС, плюс, имея дружественные отношения с соседним 80-миллионным Ираном, на границе с которым недавно была задействована свободная экономическая зона “Мегри”. Наряду с этим Армения в прошлом году подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, население которого составляет более 500 млн человек. “Оно стало дополнением к действующей системе GSP+. Стоимость производства и услуг в Армении доступны, так что товары с этикеткой “Изготовлено в Армении” могут быть конкурентоспособными в ЕС”, — уточнил глава армянского правительства.

Дальнейшие его встречи с руководителями крупных международных компаний, таких, как “Би Си Джи” (Boston Consulting Group, BCG) в сфере консалтинга, входящая в группу компаний “Большой тройки”, группы компаний ВЕОН (VEON) и др, также были направлены на привлечение новых инвесторов в нашу страну и расширение деятельности действующих иностранных компаний.